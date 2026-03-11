El municipio salió a erradicar a los «trapitos», limpiavidrios y malabaristas de las calles de Bariloche

El intendente de Bariloche Walter Cortés no quiere malabaristas, "trapitos" ni limpiavidrios en las calles de Bariloche. (foto de archivo ilustrativa)

En el primer día de vigencia de la prohibición en Bariloche de malabaristas, limpiavidrios de vehículos y de “trapitos” los inspectores municipales notificaron este miércoles a casi treinta jóvenes que desempeñaban esas tareas, sobre todo, en semáforos y en la zona céntrica de esta ciudad.

El intendente, Walter Cortés, dictó este martes la resolución 772-I-2026 que prohíbe “la realización de ventas en forma ambulante, el ofrecimiento, prestación o realización de servicios de limpieza de vidrios, custodia o cuidado de rodados, la ejecución de espectáculos callejeros (malabares, acrobacias o similares), o cualquier otra actividad análoga en la calzada, intersecciones, semáforos o espacios públicos de circulación vehicular, sin la debida autorización municipal”. Fundamentó la resolución en la ley provincial 5592 (Código Contravencional de la provincia), que no permite esas actividades.

Por eso, inspectores municipales salieron este miércoles a la calle a notificar a las personas que se dedican a ese tipo de actividades. El operativo de fiscalización se desarrolló, con el auxilio de personal policial.

Tras la finalización de los operativos, el subsecretario de Seguridad municipal, Carlos Bais, informó a Diario RÍO NEGRO que habían notificado entre 28 y 30 personas de la prohibición. Comentó que la fiscalización se desarrolló sin problemas.

Contó que se les informó de los alcances de la resolución que el intendente dictó, que se sustenta en la ley provincial 5592, hicieron las actas de notificación, “y llevamos un registro de las personas identificadas a las que se les dio una copia del acta”.

La mayoría son de otras ciudades

Bais indicó que la mayoría son jóvenes y alrededor del 60% son oriundos de otras ciudades, solo el 40% está radicado en Bariloche. Dijo que los jóvenes plantearon que no tienen otra forma de ganarse la vida y que habían realizado esas taras en otras ciudades.

Señaló que el objetivo de la resolución del intendente es erradicar este tipo de actividades que “alteran el orden público” y que además ponen en riesgo su integridad física y la de los conductores.

“La calle es para transitar, no es el lugar para vender cosas, hacer malabares o que se acerque una persona con una guitarra”, observó el funcionario. Dijo que habían recibido “muchísimas denuncias de gente que no quiere hacer una denuncia penal y avisa al municipio.

Bais aseguró que ya había “trapitos” que operaban en sectores del centro, que cobraban por el estacionamiento y cuidado de autos. “El intendente quiere erradicar estas conductas que son de grandes ciudades”, sostuvo.

Dijo que los operativos de notificación fueron “el primer paso”. La idea es hacer un registro con una estadística y analizar la problemática.