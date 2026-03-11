Lo imputaron por iniciar incendio en una comisaría de Bariloche

Un sujeto que cumplía prisión preventiva por otros delitos quedó acusado de “daño agravado” y de impedir “el libre ejercicio de la autoridad” por haber participado en el inicio de un incendio que afectó en junio pasado a la comisaría 28, ubicada en el Alto de Bariloche.

Según las constancias presentadas por la fiscalía, Nahuel Bustos y otro preso estaban alojados el último 30 de junio en la celda 1, donde se valieron de un encendedor para prender fuego unas frazadas. El fuego se extendió sobre otras prendas y enseres, y emitió abundante humo tóxico. Al menos cuatro presos y policías que trabajaban en la dependencia requirieron atención médica.

Además de Bustos, la formulación de cargos también involucraba a un segundo autor del hecho. Pero este último se encuentra en el penal de Roca, no se pudo conectar porque “tenía visitas” y quedó excluido de la audiencia realizada hoy.

El fiscal Guillermo Lista encuadró el delito como “daño agravado”, con el propósito de “impedir el libre ejercicio de la autoridad”.

Citó como evidencias la declaración de varios policías, informes del cuerpo de investigación judicial y una pericia realizada por bomberos de la policía federal. E identificó a Bustos como “autor material” del delito imputado.

Su abogado defensor, Horaco Brucellaria, se opuso a la formulación de cargos, con el argumento de que el fiscal sólo “enumeró” los informes y testimonios recabados, pero “sin sustento probatorio válido”, es decir que no especificó las conductas reprochadas a su defendido.

Citó un informe tomado de las cámaras de seguridad que identificaba a otros presos como los iniciadores del incendio, pero no a Bustos. Dijo que el presunto impedimento que el incendio causó a la policía para cumplir su función tampoco estaba descripto con el detalle necesario.

El juez de Garantías Ricardo Calcagno no le hizo lugar y admitió la formulación de cargos en los términos que propuso Lista. Habilitó también la investigación hasta el próximo 10 de julio.

Sobre los planteos del defensor, explicó que no es obligacion de la fiscalía definir la prueba en detalle al iniciar la investigación, valoró los indicios y dijo que estaba descripta de modo suficiente “la circunstancia de tiempo, modo y lugar” que exige la ley para definir el hecho delictivo y sostener una imputación.