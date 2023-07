Homicidio de Jonathan Caracciolo en Viedma: «Salió a comprar pan y recibió una bala perdida»

Jonathan o el «Flaco» Caracciolo, como lo conocían en el barrio 30 de Marzo de la capital rionegrina, fue a comprar pan sin saber que a unas cuadras se iba a producir un tiroteo, donde una bala terminó por herirlo mortalmente en el pecho. Su familia pide Justicia y por ahora en la causa no hay detenidos.

«Quiero pedir justicia por mi marido. Salió a comprar pan anoche y recibió una bala perdida. Hubo disparos toda la noche, la Policía no apareció y lo dejaron abandonado«, afirmó en Canal 10, Angélica Riquelme la esposa de Jonathan

El hombre de 29 años, padre de un nene de 4, salió en búsqueda de pan y en la esquina de las calles 20 y 29, del barrio 30 de Marzo recibió un disparo en el pecho. A unos metros de ese lugar, ocurría un tiroteo pasadas las 23, y una bala terminó impactando en el tórax del hombre.

Su familia que lo esperaba para cenar, lo escuchó llegar y con las pocas fuerzas que le quedaban pidió ayuda. «Me pidió que llame a la ambulancia porque se desmayaba», afirmó la esposa.

También señaló que los efectivos «no quisieron tocar a Jonathan y no le practicaron los primeros auxilios».

La esquina donde Caracciolo recibió el fatal disparo. Foto: Marcelo Ochoa

Cuando llegó la ambulancia, también detalló que «se les cayó de la camilla mientras lo subían a la ambulancia» y que «hubo demoras en el hospital para intervenirlo».

Jonathan falleció cuando estaba por ingresar al quirófano del hospital Zatti de Viedma. La Justicia investiga el hecho, pero hasta el momento no hay detenidos.

«Yo quiero que alguna persona que vio algo o tiene una información que la haga saber. Yo quiero que esto no quede impune. Mi marido hacía changas y no se metía con nadie», pidió Angelica Riquelme.

«Hoy me pasó a mí. Dejó a un nene de 4 años que hoy se levantó y me dijo si papi podía llevarlo al jardín. Que le digo a un nene de 4 años, donde está su papá. La gente que está del otro lado, que me acompañe y cualquier dato por mínimo que sea que lo hagan saber. Necesito hacer Justicia por mi pareja de años, mi sostén», sostuvo Riquelme.