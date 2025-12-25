Iban armados y en una moto robada, los detuvieron en Roca

La Policía de Río Negro detuvo este miércoles por la tarde a dos hombres que circulaban en una motocicleta con pedido de secuestro y que intentaron darse a la fuga al advertir la presencia policial. Durante el procedimiento, uno de los sospechosos perdió un arma de fuego que llevaba oculta entre sus prendas.

El hecho se registró alrededor de las 19.30 sobre la Avenida San Martín, en inmediaciones de la intersección con la calle Independencia, en una zona de intenso tránsito vehicular.

La denuncia la hizo una mujer

El operativo se inició a partir de un llamado al RN Emergencias 911 realizado por una mujer, quien alertó que había reconocido su motocicleta robada circulando con dos personas a bordo.

Con esa información, personal policial logró identificar el rodado y le dio la voz de alto al conductor, quien desobedeció la orden e inició una huida a gran velocidad por la avenida.

La persecución finalizó en la intersección de San Martín y Pagano, donde la motocicleta colisionó contra un taxi, provocando la caída de sus ocupantes sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, a uno de los individuos se le cayó un arma de fuego que llevaba oculta, lo que motivó su inmediata aprehensión junto a su acompañante.

Ambos quedaron detenidos

Ambos fueron trasladados y quedaron detenidos por los delitos de portación ilegal de arma de fuego, encubrimiento y resistencia a la autoridad. La motocicleta, que tenía prohibición para circular desde abril de 2023, fue secuestrada y quedó a disposición de la Comisaría Segunda, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.