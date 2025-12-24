Una fachada, cocaína y una denuncia clave: operativo antidroga desarmó un kiosco narco en Río Colorado

Una denuncia anónima al 0800 Drogas permitió detectar un punto de venta de cocaína en Río Colorado que funcionaba bajo la fachada de un kiosco.

Una denuncia anónima realizada a la línea 0800-Drogas del Gobierno de Río Negro fue el puntapié inicial para una investigación que culminó con el cierre de un kiosco narco en la ciudad de Río Colorado. Tras un mes y medio de tareas de inteligencia, la Policía logró confirmar la venta de cocaína en un domicilio que operaba bajo la fachada de comercialización informal de alcohol.

El procedimiento se concretó el martes 24 de diciembre, a partir de una orden emitida por la Justicia Federal de Roca. El operativo estuvo a cargo del personal de Toxicomanía y Leyes Especiales de Lamarque, con apoyo del COER, y se desarrolló ayer entre las 9.30 y las 13.

Allanamiento y secuestros

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron cocaína fraccionada lista para la venta, una balanza digital de precisión, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa. Como resultado del procedimiento, dos hombres mayores de edad quedaron imputados por infracción a la ley de estupefacientes.

Según se pudo establecer en la investigación, los ocupantes del domicilio utilizaban la venta informal de bebidas alcohólicas como pantalla para ocultar la comercialización de drogas, una modalidad habitual en el narcomenudeo barrial.

Trabajo articulado y múltiples irregularidades

En paralelo al procedimiento policial, intervino personal municipal que constató la presencia de una gran cantidad de bebidas alcohólicas sin habilitación comercial. Además, se secuestraron elementos de pirotecnia y estruendo, lo que evidenció un escenario de múltiples irregularidades que representaban un riesgo para la seguridad pública.

Los dos imputados, hermanos de entre 30 y 40 años, quedaron vinculados a una causa federal. Desde la Fiscalía no descartaron nuevas medidas a partir del análisis del material incautado, especialmente de los dispositivos electrónicos.

El rol clave de la denuncia ciudadana

Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro destacaron que la investigación se originó gracias a una denuncia anónima, y subrayaron la importancia de esta herramienta para combatir el narcotráfico a nivel local. «La participación de la comunidad es fundamental para detectar este tipo de delitos que buscan pasar desapercibidos», señalaron fuentes oficiales.

El procedimiento se enmarca en una política sostenida de lucha contra el narcomenudeo en distintas localidades de la provincia, con operativos coordinados y el trabajo conjunto de áreas investigativas y grupos especiales.