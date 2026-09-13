Identificaron el cuerpo hallado en Centenario: era del joven de 21 años que buscaban, imputan al detenido

El viernes 11 de septiembre, la Policía de Neuquén desplegó un intenso operativo para dar con el paradero de Nicolás Agustín Sáez, un joven de 21 años que había sido visto por última vez el sábado 5 de septiembre. La última señal de su celular ubicaba el dispositivo en Centenario.

Ese mismo día, por la tarde-noche, se confirmó el hallazgo de un cuerpo con signos de haber sido calcinado en la meseta de Centenario. De inmediato, el hallazgo se vinculó a la búsqueda activa y el MPF comenzó con los trabajos para determinar qué ocurrió y si el cuerpo pertenecía al chico desaparecido.

Tras la realización de la autopsia, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron este domingo 13 de septiembre a Diario RÍO NEGRO que se trataba de Nicolás Sáez.

«En el contexto de la investigación a cargo de la fiscal del caso, Lorena Juárez, en conjunto con la Policía provincial, se realizó la autopsia en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, la cual determinó que murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico», indicaron además sobre el avance de la investigación.

Ahora, la fiscal del caso pedirá una audiencia para formularle cargos al único detenido.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo calcinado en la meseta de Centenario

Durante la tarde-noche del viernes 11 de septiembre, la Policía de Neuquén montó un operativo en el Parque Industrial de Centenario tras el hallazgo de un cuerpo en una zona de escasa iluminación.

Si bien aún resta esclarecer las causas, en ese momento se supo que el cuerpo presentaba signos de haber sido calcinado y estaba a pocos metros de un colchón. El sábado, fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO que los restos correspondían a «un varón». Hoy se confirmó su identidad.

Sobre la búsqueda, la Policía emitió una alerta de búsqueda para dar con el paradero de Nicolás Agustín Sáez, un joven de 21 años visto por última vez en la capital provincial, el viernes 11 de septiembre. La denuncia fue radicada por su padre en la Comisaría 20°, luego de notar su ausencia en la vivienda familiar de la calle Caña de Azúcar y constatar que no respondía los mensajes.

Aunque el reporte oficial indica que el joven no llevaba consigo el teléfono celular, la última señal emitida por su dispositivo lo ubica en Centenario, hacia donde se orientan los rastreos.