Búsqueda de Nicolás Agustín Sáez en Neuquén: «La última señal de teléfono dio en Centenario», confirmó la policía

La Policía de Neuquén desplegó un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de Nicolás Agustín Sáez, un joven de 21 años que tiene un leve grado de autismo y falta de su hogar en el sector de Colonia Rural Nueva Esperanza desde el pasado sábado 5 de septiembre. La última señal emitida por su teléfono celular ubica el dispositivo en la ciudad de Centenario, lo que orienta los rastreos hacia esa localidad.

La causa se inició el lunes posterior a la desaparición, luego de que su padre se presentara en la Comisaría 20. Al regresar a la vivienda familiar ubicada sobre la calle Caña de Azúcar, constató la ausencia de su hijo y la falta de respuesta a los mensajes enviados, tras lo cual la unidad telefónica pasó a dar apagada.

Textual del investigador clave

El subcomisario Julio Huerrau, a cargo de la División de Búsqueda de Personas de la Policía de Neuquén, brindó detalles a Diario RÍO NEGRO sobre los avances de la investigación y las particularidades del caso: «El último impacto de antena de cobertura de radio que genera la antena es la ciudad de Centenario».

Consultado por el despliegue de la búsqueda, explicó que «Se hizo un relevamiento de cámaras, pero hasta el momento no hubo resultados positivos».

Respecto a la condición de salud del joven y las hipótesis sobre su paradero, el jefe policial remarcó: «Ayer entrevistamos al papá nuevamente. Un dato importante por ahí como para tener en cuenta es que el chico, él dice que tiene un leve autismo y que bueno, por ahí cuando empieza a caminar es de caminar y bueno, tenemos la esperanza que por ahí se haya desorientado y poderlo encontrar.»

Sobre la viabilidad de que se haya trasladado a pie hasta la vecina localidad, Huerrau consideró: «La señal en Centenario nos da esperanzas de que pudo llegar caminando, ya que el joven vive con su papá en Colonia Rural Nueva Esperenzas, en el extremo de la ciudad de Neuquén».

«Trabajamos con cámaras particulares, el servicio de cámaras de policía que son los domos, y con el radio de cobertura que hace la antena tratamos de ver si alguna de las cámaras lo capta», agregó.

Claves de la investigación

Uno de los aportes de peso en este punto d la búsqueda, fue la declaración de una vecina que dijo haberlo visto el sábado por la tarde, en buenas condiciones de aseo personal.

La Policía conmfirmó a este medio que Nicolás salió de la vivienda únicamente con su documento nacional de identidad y su teléfono celular.

El joven no conduce vehículos ni bicicleta; sus desplazamientos siempre los realizaba a pie entre su casa, la vivienda de su abuela en Villa Ceferino y zonas aledañas.

Alerta regional

La solicitud de paradero se extendió a las fuerzas de seguridad de localidades rionegrinas como Cipolletti y Cinco Saltos para coordinar cualquier dato o avistaje.

Las autoridades solicitan a la comunidad que ante cualquier información fehaciente sobre el paradero de Nicolás Agustín se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o con la División de Búsqueda de Personas.