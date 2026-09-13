Cargaban una moto en una camioneta y el 911 detectó que tenía pedido de secuestro por robo en Allen

La motocicleta fue identificada durante un procedimiento policial en inmediaciones de Martín Fierro y Haydee Coila.

Una maniobra observada por las cámaras del 911 RN Emergencias permitió detectar en Allen una moto sin patente que era trasladada en la caja de una Toyota Hilux. La consulta realizada por la Policía confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en Neuquén.

El episodio ocurrió en inmediaciones de Martín Fierro y Haydee Coila. Durante las tareas de prevención, operadores del Centro Inteligente de Seguridad advirtieron que dos hombres cargaban la motocicleta y dieron aviso inmediato a la Comisaría 6ª.

La alerta llegó a la Policía en minutos

Dos minutos después de la comunicación, los efectivos llegaron al lugar y verificaron los datos de la motocicleta para establecer su procedencia.

El sistema permitió determinar que se trataba de una Mondial de 150 cc que tenía un pedido de secuestro por robo desde el 21 de enero de 2025. La denuncia correspondía a un hecho ocurrido en el barrio La Sirena de Neuquén.

Durante el procedimiento, además, fue identificado un hombre mayor de edad que inicialmente manifestó ser responsable del rodado.

La moto fue secuestrada

Finalmente, la Policía secuestró la motocicleta y la trasladó para continuar con las actuaciones. El hombre identificado fue notificado por el delito de encubrimiento y quedó supeditado a la investigación.

El procedimiento permitió reconstruir el recorrido desde la detección inicial mediante videovigilancia hasta la identificación del vehículo buscado. La información obtenida en tiempo real fue cruzada con los sistemas policiales para establecer la situación del rodado.

El rol de las cámaras

Según se informó, el operativo forma parte del esquema de prevención e investigación basado en el uso de cámaras, comunicación inmediata y consulta de bases de datos.

La detección de la maniobra, el aviso a los efectivos y la verificación de la motocicleta permitieron intervenir antes de que el rodado fuera trasladado fuera del lugar.