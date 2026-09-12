Hallan el cuerpo de un hombre muerto en Centenario: presentaba signos de haber sido calcinado e investigan qué ocurrió

El viernes se montó un gran operativo policial tras el hallazgo de un cuerpo en la meseta de Centenario. Según las primeras informaciones, los restos corresponden a un hombre y presentan signos de haber sido calcinados.

Desde la Fiscalía confirmaron que se abrió una investigación para identificar a la víctima y esclarecer las causas de su muerte. Aunque en Neuquén hay una búsqueda activa por un joven desaparecido, habrá que esperar los resultados de las pericias para confirmar si se trata de la misma persona.

Hallazgo e investigación en marcha en Centenario

Durante la tarde-noche del viernes 11 de septiembre, la Policía de Neuquén montó un operativo en el Parque Industrial de Centenario tras el hallazgo de un cuerpo en una zona de escasa iluminación. Si bien aún resta esclarecer las causas, trascendió que el mismo presentaba signos de haber sido calcinado y estaba a pocos metros de un colchón.

Este sábado, fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO que los restos corresponden a «un varón». Por el momento, se desconoce su edad e identidad.

La fiscal del caso, Lorena Juárez, inició una investigación junto a la Policía provincial e intervino al Departamento Seguridad Personal y Criminalística, además de ordenar la autopsia al Cuerpo Médico Forense para determinar las causas de la muerte.

El hecho generó gran conmoción en la localidad, ya que desde el 5 de septiembre se realiza una intensa búsqueda para dar con un joven de 21 años, cuya última localización registrada fue precisamente en Centenario. Hasta no conocer los resultados de la autopsia, no es posible determinar si se trata de la misma persona.

La búsqueda de un joven de 21 años que mantiene en vilo a Neuquén

La Policía de Neuquén emitió una alerta de búsqueda para dar con el paradero de Nicolás Agustín Sáez, un joven de 21 años visto por última vez en la capital provincial. La denuncia fue radicada por su padre en la Comisaría 20°, luego de notar su ausencia en la vivienda familiar de la calle Caña de Azúcar y constatar que no respondía los mensajes.

Aunque el reporte oficial indica que el joven no llevaba consigo el teléfono celular, la última señal emitida por su dispositivo lo ubica en Centenario, hacia donde se orientan los rastreos.

Nicolás es de contextura delgada, mide 1,65 metros, tiene tez blanca, cabello corto negro y al momento de ausentarse vestía una remera gris. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios, en coordinación con la Comisaría 20° (0299-4413305).