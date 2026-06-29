Una mujer fue imputada por el homicidio de su tío tras un incendio en una vivienda de Viedma

La mujer estaba imputada por violar una prohibición de acercamiento vigente hacia su tío. Foto: gentileza.

La Justicia de Viedma formuló cargos contra una mujer acusada de provocar el incendio que terminó con la muerte de su tío, un hombre con movilidad reducida, en un hecho ocurrido durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Murillo al 78. Además, el juez dispuso que permanezca en prisión preventiva por el plazo de un mes.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de turno, Mariana Giammona, sostuvo que la imputada habría iniciado el fuego en la habitación del frente de la vivienda, donde residía la víctima.

Homicidio en Viedma: qué sostiene la investigación

Según la acusación, el hombre se encontraba acostado en su cama al momento del incendio y dependía de terceros para movilizarse, por lo que no pudo escapar de las llamas.

De acuerdo con el informe preliminar incorporado a la investigación, la muerte se produjo como consecuencia del daño térmico directo en las vías respiratorias y por la inhalación de gases tóxicos generados durante el incendio.

Desde el Ministerio Público Fiscal también se informó que la mujer tenía vigente una prohibición de ingresar al domicilio y otra de acercarse a menos de 300 metros de su familiar. Ambas medidas habían sido dispuestas por la Unidad de Familia y le habían sido notificadas el pasado 24 de junio.

La Fiscalía le atribuyó el delito de homicidio, previsto en los artículos 45 y 79 del Código Penal.

Entre las pruebas presentadas para sustentar la imputación figuran los llamados al 911 realizados por vecinos que alertaron sobre el incendio, la intervención de Bomberos, las actuaciones del personal policial y del Gabinete de Criminalística, el certificado médico, el informe de autopsia elaborado por el Cuerpo de Investigación Forense y antecedentes vinculados al comportamiento previo de la acusada.

Los riesgos procesales señalados por la Fiscalía

Además, el Ministerio Público Fiscal incorporó un informe del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Unidad Procesal N° 11 de Viedma y las actuaciones del allanamiento realizado para localizar y detener a la presunta autora.

Al solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía argumentó que existían riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, la defensora penal pública María Paz Álvarez se opuso a la medida cautelar y solicitó que se dispusieran alternativas menos gravosas.

Finalmente, el juez tuvo por formulados los cargos y resolvió dictar la prisión preventiva de la imputada por el plazo de un mes mientras avanza la investigación.