La fiscalía no acusará a la sospechosa por el homicidio de la adolescente en Bariloche

El Ministerio Público Fiscal no imputará a la chica sospechada de haber causado la muerte de una adolescente de 14 años porque es inimputable, según el régimen penal de minoridad establecido en la ley 22.278.

Según esa normativa, “no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de 2 años, con multa o con inhabilitación”.

Por eso, el fiscal jefe Martín Lozada explicó ayer que la chica señalada por los testigos como la autora de la puñalada que le ocasionó la muerte a la víctima quedó a disposición del personal de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la provincia.

El caso estremeció ayer a dos familias de esta ciudad. Y una de ellas, sobre todo, quedó devastada por el dolor.

Las fuentes relataron que dos chicas de 14 años habían protagonizado una pelea en una calle del barrio Nahuel Hue durante la madrugada de este sábado. Comentaron que la víctima y la victimaria pertenecían al mismo grupo de amigas.

Dijeron que el grupo se había reunido en una vivienda, donde organizan supuestamente fiestas. Allí, se originó una discusión y los dueños del lugar, donde se consumen bebidas alcohólicas, los obligaron a retirarse de la casa.

La discusión entre las dos chicas siguió en la calle. Y una de las protagonistas atacó con un arma blanca a su compañera, que sufrió varias heridas.

Los amigos y amigas intentaron separarlas y le pidieron ayuda a un joven que pasaba en un vehículo para trasladar a la adolescente apuñalada hasta el hospital Ramón Carrillo, distante a unos 5 kilómetros del lugar.

El conductor en el recorrido perdió el control del auto a raíz de la desesperación por auxiliarla y se despistó. Personal médico se acercó hasta la dirección donde había quedado la chica herida de gravedad y la trasladó, pero cuando arribó al hospital ya había muerto. Tenía solo 14 años.

Todo ocurrió alrededor de las 5.30 de este sábado, informaron las fuentes. El fiscal de turno César Lanfranchi y Lozada se trasladaron hasta la comisaría para conocer lo que había sucedido. Convocaron al defensor de Menores del Poder Judicial y al personal de la Senaf para que intervengan al tratarse de chicos no punibles.

Fiscales, defensor de Menores, personal de la Senaf y policías de las comisarías 42 y 28 se trasladaron hasta el domicilio de la chica sospechosa. Las fuentes contaron que la madre de la adolescente prestó de inmediato colaboración con los funcionarios judiciales.

Lozada explicó que la niña señalada como la causante de la muerte de la víctima está fuera de la órbita de la persecución penal porque tiene 14 años. Por eso, no habrá imputación penal.

Aclaró que aun “cuando estemos en presencia de una persona que es inimputable, conforme al régimen legal de minoridad, lo cierto es que la investigación sigue su curso en todas sus dimensiones”.

Por eso, los peritos de Criminalística trabajaron en la calle donde ocurrió el hecho y también secuestraron la ropa de la adolescente sospechada para su peritación. Además, se recibieron declaraciones de los chicos y chicas que observaron la riña, con la asistencia de defensores de Menores y personal de la Senaf.

Ayer después del mediodía se hizo la autopsia al cadáver de la víctima que constató que la causa de la muerte fue la hemorragia causada por una puñalada que afectó órganos vitales. Después, entregaron, con la autorización judicial, el cuerpo a la familia.