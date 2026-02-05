La Policía de Río Negro detuvo a un hombre con pedido de captura tras tareas investigativas en Bariloche

Cayó en Bariloche un sujeto buscado por amenazas y desobediencia

Un operativo silencioso y sostenido terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia en Bariloche. La Policía de Río Negro logró capturarlo tras tareas investigativas iniciadas luego de la emisión de un pedido de captura en el marco de una causa por desobediencia y amenazas.

Pedido de captura y búsqueda inmediata

El oficio judicial fue emitido este martes por la mañana, momento en el que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales desplegó tareas de campo para localizar al sospechoso.

Las diligencias se centraron en posibles domicilios donde podría encontrarse.

Vigilia y detención en calle Cureu

Cerca de las 17 horas, los efectivos realizaron una vigilia en inmediaciones de una vivienda y lograron concretar la captura.

En el operativo participó también personal de la Subcomisaría 55, con jurisdicción en la calle Cureu, donde se llevó adelante la detención.