La policía que mató a un delincuente en La Matanza fue sobreseída: Bullrich había pedido su liberación

La policía federal, Yanina Marotte, se encontraba aún sujeta a una causa por haber matado a un delincuente, pero finalmente este jueves se supo que fue sobreseída. El hecho ocurrió a principios de marzo y en su momento estuvo detenida, sin embargo tras el pedido de Bullrich la mujer había sido liberada.

La situación por la cual Yanina Marotte mató de un disparo a un asaltante ocurrió en La Matanza cuando la mujer esperaba el colectivo para ir a trabajar. La policía relató que estaba comprando un alfajor y cuando estaba a punto de pagar, alguien la agarró del cuello y fue ahí que decidió defenderse.

«Vi el arma y sentí los golpes en la cabeza. Yo hace 9 años pasé una situación similar, donde estaba con mi hija y nos gatillaron en la cabeza, pero la bala no salió”, relató. Recordó también que de un momento a otro apareció una segunda persona y ahí comenzó a sentir mayor temor: «Yo tenía miedo porque en la cintura tenía mi arma, pero cuando me levantó la remera se dio cuenta y empezó a gritar ‘tiene un arma. Había muchos gritos alrededor, yo me sentía mareada, confundida por los golpes”.

Para intentar evitar que los atacantes tomen el arma y protegerse, Marotte mantuvo un forcejeo con ellos. “Escucho que uno grita ‘matala, matala, matala´. Cuando me levanto, a la par también se levanta él y veo su arma en dirección hacia mí. No me quedó otra alternativa que disparar, porque sentía miedo. Era él o yo”, declaró.

La mujer reiteró en varias oportunidades que su acción no fue premeditada y que solo accionó en defensa propia, sin embargo mientras se aclaraba la situación fue detenida. La noticia generó que la ministra Patricia Bullrich reclamara su liberación, lo cual se logró pero aún así la mujer fue imputada por homicidio agravado con una prohibición de salir del país.

Finalmente este jueves se informó que la policía federal, fue sobreseída del caso. Desde el Juzgado N°15, secretaría 146, donde se investigaba la causa, se dictó “falta de mérito para procesar” a la oficial.

El pedido de liberación de Bullrich

Luego de que se conociera el caso de la policía Yanina Marotte, la ministra Patricia Bullrich reclamó por su liberación: “La oficial de la PFA Yanina Marotte usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios”.

La oficial de la PFA Yanina Marotte usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios. pic.twitter.com/gRnM7xxyqI — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 6, 2024

Luego de la mujer fuera excarcelada, Bullrich regresó a su red social X para celebrarlo: “La oficial de la PFA Yanina Marotte está en libertad. Nosotros cuidamos a los que nos cuidan”.

con información de TN