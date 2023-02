Las Grutas: Denunció que la policía lo golpeó en un control de alcoholemia

Un hombre de 61 años que reside en Las Grutas denunció que fue golpeado por el personal policial que le realizó un control de alcoholemia. Aseguró que al menos tres efectivos lo sacaron a la fuerza de su vehículo, en el que antes le habían permitido permanecer a la espera de que se recompusiera de los efectos del alcohol.

El hecho habría ocurrido el día 4 de este mes, y fue denunciado por la presunta víctima en la fiscalía de San Antonio Oeste. Fue a la altura de la tercera bajada, sobre calle Jacobacci, a una cuadra de la peatonal. En la presentación el vecino relató que tras sacarlo a la rastra del rodado lo golpearon en la cabeza, en las piernas y le pisaron las manos. Luego lo llevaron en calidad de demorado a la comisaría nº 29, en la que permaneció varias horas.

El hombre de 61 años denunció que fue golpeado por la policía // Foto: Gentileza

“En ningún momento me resistí al control. Ellos permitieron que me quedara en mi auto estacionado a un costado y después me sacaron a golpes, y continuaron golpeándome en el piso. Allí me subieron a un patrullero y me llevaron a la unidad policial. Recién tras largas horas me liberaron” relató la presunta víctima.

El denunciante relató que lo bajaron del auto a la fuerza, y lo golpearon entre tres policías// Foto: Gentileza

El comisario Darío Ossman, que encabeza la comisaría nª 29º, confirmó la denuncia y aseguró que se inició una investigación interna. “Ocurre que no sabemos, por la descripción, si el personal que supuestamente lo golpeó es de esta unidad o de la agencia de seguridad vial de la Provincia, que también participa de estos operativos” informó. Sin embargo los policías que estaban trabajando en el control siguen en funciones. «No fueron separados transitoriamente de sus puestos porque los autores no están individualizados” insistió el comisario.

El vecino de Las Grutas denunció las presuntas agresiones policiales en la fiscalía de San Antonio Oeste// Foto: Gentileza

Días atrás también denunciaron a un policía de esa comisaría, que participó de la agresión que sufrió un joven en un boliche de la tercera bajada. “En ese caso se pudo actuar diferente porque el efectivo fue individualizado” afirmó Ossman.