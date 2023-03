Le robaron la bici y quisieron estafarla en Roca

Una joven de Roca no solo sufrió el robo de su bicicleta, sino que quisieron estafarla cuando intentó recuperar su único medio de transporte. El hecho ocurrió ayer por la tarde en un complejo de departamentos en el barrio San Cayetano.

La víctima del robo llegó por la noche a su casa y pudo observar que su bicicleta no estaba. «Ninguno de mis vecinos vio, ni escuchó nada extraño», contó y agregó «la bici estaba en la entrada del departamento, hay una reja alta en la entrada, pero suponemos que la pasaron por arriba».

Se trata de una bicicleta playera de marca Futura rodado 26 con canasto.

Luego del hecho, Dahiana recibió una llamada de un número privado, atendió y se presentó un hombre que dijo llamarse «Alberto Acevedo».

«Me dijo que había comprado la bicicleta para su señora y vio en la publicación que hice que era mi herramienta de trabajo y por eso quería devolverla, pero no podía perder el dinero que había pagado por ella, así que me pidió que le transfiera el dinero y él me la traería», expresó la joven.

El hombre le dio un número de cuenta bancaria por medio del cual le insistió que ingresara a su Home Banking, para corroborar los datos mientras estaba en la llamada. Dahiana se negó y le pidió que la llamara en 10 minutos.

«Cuando corté, busqué los datos en Home Banking e investigué ese nombre en Facebook para ver si encontraba más información», manifestó la afectada. Fue así que encontró una publicación similar donde una mujer contó que le robaron su automóvil y la llamó el mismo hombre explicándole que lo había encontrado en un desarmadero y le pidió su dirección. En ese momento, se dio cuenta que eran estafadores.

Finalmente, el estafador la volvió a llamar una vez más, pero no contestó.