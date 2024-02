Los asaltos comando, una modalidad que se instala en Río Negro

Los robos tipo comando volvieron a la región. Solo en Allen hubo en enero pasado cinco asaltos con esta modalidad. También, en Bariloche, donde una banda ejecutó un robo en un supermercado y se llevó alrededor de 10 millones de pesos.

Todo indica que, de acuerdo a sus movimientos, no son asaltantes improvisados. Estudian cada blanco antes de dar el golpe. Planifican. Portan armas de fuego largas y cortas y no dudan si las tienen que usar.

En las primeras semanas de este año, delincuentes pusieron la mira en la actividad frutícola. Sobre todo, en la zona rural de Allen. En uno de los robos, los asaltantes se llevaron hasta una caja fuerte de una empresa.

Al menos tres empresarios fueron blancos de los delincuentes y en uno de los casos se alzaron con más de 10 millones de pesos. Mientras que a otro lo sorprendieron de madrugada en su casa para robarle con otra suma importante dinero.

La casa de una las víctimas «es más segura que un penal. Tiene un paredón de 3 metros, con rejas, con alarmas, con cámaras de seguridad, y está a dos cuadras del centro», comentó una fuente de Alllen que conoce la actividad del fuero penal del Alto Valle. Igual entraron y lo asaltaron.

«En algún momento se habló de que podría haber una conexión con delincuentes de Chile o de otras provincias de la región patagónica. Entendemos que puede ser una sola banda o que pueden ser dos con algún vínculo entre ellas y que han utilizado una logística particular para los hechos que veníamos teniendo en la región», reveló una alta fuente de la Policía consultada por este medio.

A diferencia de otros robos. los grupos contaban con inhibidores de alarmas, armas de grueso calibre y se movían en vehículos de alta gama.

«Hay muchos ´cañeros´ que están en libertad y que tienen antecedentes en este tipo de delitos. En particular, los que ocurrieron en Allen demandan de una logística particular porque no solo contaban con información, sino que también hay que tener datos concretos de horarios, puntos de fuga para evitar los controles de la (Policía) rionegrina», aclaró la fuente.

La detención de uno de los presuntos autores del robo en una concesionaria de Allen. (foto gentileza)

Emergencia en seguridad

El legislador provincial de la Coalición Cívica-Ari y Javier Acevedo se reunió con varias de las víctimas para empaparse de una problemática que parece ir en pleno ascenso. «No estamos hablando de delitos comunes, son hechos que son perfectamente organizados y cuentan con tecnología como inhibidores de alarma y vehículos de alta gama», dijo dirigente, que solicitó al gobierno provincial la declaración de la emergencia en materia de seguridad para dotar de mayores recursos a la Policía.

«Hasta el año pasado había cuatro puesto de seguridad en las escuelas 54, 27, 172 y 68 en Allen, pero se decidió levantarlos a todos, por lo que quedó una gran zona liberada en esa ciudad», advirtió.

Acevedo dijo que las autoridades provinciales y en especial en la jefa de Policía Mary Carmen García halló varias respuestas a la problemática, pero las soluciones requieren con urgencia.

Recordó que la Provincia destinó fondos para reparar de más de 200 vehículos policiales. «Esto ayudará, pero también los productores están reclamando que Allen se instale un fiscal (una oficina descentralizada como ya existe en Villa Regina) y se organice una brigada rural, con motos y móviles», afirmó.

Un golpe millonario en Bariloche

La jornada laboral había sido agotadora ese domingo 29 de enero último. Por eso, cuando cerraron las puertas pasadas las 21, el personal respiró aliviado. Las cajeras y los empleados hicieron sus tareas finales y se retiraron. En el interior de la sucursal del supermercado Todo, ubicado en Brown y Beschtedt, de Bariloche, solo quedaron los encargados. Estaban ultimando los detalles del cierre de la recaudación del fin de semana. También, había un empleado de la empresa de seguridad, que observaba algo inquieto su celular. En pocos minutos, el silencio que había en el supermercado se quebró abruptamente. Y comenzó la pesadilla.

Tres varones encapuchados aparecieron en la puerta de acceso del supermercado, que estaba cerrada. En lugar de alejarse para avisar lo que pasaba, el empleado de seguridad les abrió a los delincuentes. Dos encapuchados avanzaron hacia las oficinas donde estaban los encargados. El tercero amenazó al custodio.

Fuentes que conocieron de primera mano cómo sucedió el asalto contaron a Diario RÍO NEGRO que dos de los asaltantes portaban armas de fuego. Uno de ellos le apuntó a la cabeza al responsable del supermercado y con la respiración agitada le exigió el dinero.

El empleado le pidió que por favor se tranquilizara que les entregarían la recaudación, pero que no cometiera una locura. Una detonación estremeció el interior del salón de ventas, seguida de los gritos del custodio, que había recibido un tiro en una pierna. El asalto duró pocos minutos. Los delincuentes huyeron con alrededor de 10 millones de pesos.

Cuando se marcharon, los encargados avisaron a la Policía y pidieron asistencia para el empleado herido de bala de la agencia de seguridad privada que en pocos días se recuperó porque el proyectil no causó lesiones graves.

Los cinco integrantes de la banda, que están acusados por el asalto en la concesionaria de Allen, quedaron detenidos porque les impusieron tres meses de prisión preventiva. (foto de archivo)

Una investigación sin avances

La fiscal de feria Silvia Paolini coordinó las averiguaciones durante los primeros días. Pero no se sabe si pudo avanzar con la investigación. Cuando se reanudó la actividad judicial el de febrero último, el caso lo heredó el fiscal Marcos Sosa Lukman.

Este diario consultó en fiscalía por esa investigación preliminar. Pero solo respondieron que se estaba trabajando y no había novedades para informar. Los movimientos de los tres asaltantes quedaron grabados en una cámara de seguridad situada en el acceso principal al supermercado. Una evidencia más que relevante.

Quince días después del asalto no hay ningún sospechoso detenido. Muchos menos se pudo recuperar el dinero.

La modalidad de los asaltos tipo comando a supermercados no es algo nuevo en la región Andina. Pero pocas veces, los asaltantes dejaron heridos de arma de fuego durante el robo.

Un antecedente dramático

El caso más dramático que hubo ocurrió la noche del 19 de diciembre del 2004, cuando tres encapuchados armados asaltaron el supermercado Todo de El Bolsón y asesinaron de un tiro en la cabeza al empleado policial que custodiaba el comercio, Mauricio Cornejo.

Horas después se supo que la banda la integraban empleados policiales de la Brigada de Investigaciones de Bariloche. Es más, uno de los policías era compañero de la víctima porque trabajaba en la comisaría de El Bolsón.

Al día siguiente del asalto, Javier Marifil, uno de los policías que participó del robo y del homicidio de Cornejo se suicidó, en el baño de la Brigada de Investigaciones de Bariloche. Dejó un mensaje con mucha información relevante para la investigación. Un año después, Héctor Ossés, José Riffo y Diego Montesino fueron condenados a prisión perpetua por un tribunal de Bariloche.

El asalto perpetrado la noche del 29 de enero pasado fue el caso más grave en lo que va de este 2024. Hubo otros robo, pero ninguno tuvo esas características.

El supermercado Todo asaltado esa noche está ubicado en la zona más alejada de las luces del centro de Bariloche. En ese sector se observan muy pocos policías en la calle. Y aunque el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Daniel Jara, asegura que el accionar policial está mejorando, los resultados en esta ciudad aún no se ven cuando se trata de esclarecer delitos complejos.

Supermercado Todo de Bariloche, donde ocurrió el asalto tipo comando. (foto gentileza)

Aumentaron los delitos contra la propiedad en Río Negro

La jefa de la Policía de Río Negro Mary Carmen Carrizo aseguró a Diario RÍO NEGRO que están en plena tarea de reorganización en Bariloche y de reconstruir las brigadas de investigaciones.

Expresó que una de las prioridades apunta a reforzar los equipos asignados a las tareas de investigación en la provincia. “No es nada fácil reconstruir un área como esa”, explicó. Dijo que el personal tiene que contar con capacitación y actualización permanente.

Expresó que es primordial estudiar el delito. Evaluar los hechos para definir cómo se aborda la prevención.

Los informes que elabora el Poder Judicial de Río Negro señalan que en el primer semestre del año pasado hubo 953 legajos por delitos contra la propiedad en la provincia, lo que equivale al 36% de todos los expedientes que ingresaron a las Oficinas Judiciales del fuero penal. Y hubo 356 hechos calificados como delitos contra las personas, que representaron el 13% del total de los legajos.

Mientras que en el primer semestre del 2022, se iniciaron 842 legajos por delitos contra la propiedad en Río Negro y 309 por hechos contra las personas. Según esos informes oficiales, en el primer semestres del 2021, entraron 863 expedientes por delitos contra la propiedad, es decir, el 29,12% del total de los legajos. Y los delitos contra las personas en ese período ocuparon el cuarto puesto detrás de los delitos contra la administración pública y aquellos contra la integridad sexual de las personas.

Los únicos datos anuales revelados corresponden al 2022 y 2021. En los informes se consignó que los delitos contra la propiedad ocuparon el 39% de los expedientes del 2022 en la provincia y 30,96% en 2021.

Además, informes sobre estadísticas criminales en el país elaborados por el Ministerio de Seguridad de la Nación indican que en Río Negro hubo 7.120 robos simples en 2022 y 6.305 en 2021. Pero no hay información actualizada de robos agravados con personas lesionadas o muertas.

La inflación y la inseguridad son asuntos que desde hace años ocupan los primeros lugares de las preocupaciones de amplios sectores de la población.

Un sondeo que la Universidad de San Andrés hizo entre el 22 y 30 de marzo del año pasado, para conocer cuales son las principales preocupaciones de los votantes, advirtió que la inseguridad estaba en el podio de las inquietudes de las 1.001 personas, mayores de 18 años, que respondieron la encuesta.

Los delató la ropa de uno de los sospechosos

Actuaron con violencia y con mucha información sobre los movimientos que tenían los dueños y empleados de la concesionaria de autos ubicada en Allen.

Pero hubo un dato que llamó la atención de los investigadores y que sirvió para dar con toda la banda que concretó el atraco que les permitió llevarse más de 3 millones de pesos y fue la ropa que utilizaba uno sospechosos.

Se trata de un joven que pocos días antes del asalto a la concesionaria había recuperado la libertad tras cumplir una condena por un hecho delictivo ocurrido en Cipolletti.

El sospechoso usaba la misma ropa que cuando salió del penal 5 de Cipolletti porque recuperó la libertad. Ese dato facilitó el resto de la investigación del personal de la brigada de la Policía rionegrina.

Tras los allanamientos realizados la semana pasada se detuvo cinco personas y la fiscalía ya les formuló cargos por el robo calificado a la concesionaria. Además, el juez les impuso tres meses de prisión preventiva hasta que concluya la investigación que lleva adelante la fiscalía.