Masivo decomiso de carne en Cipolletti y Fernández Oro secuestró más de 3 toneladas

Un impactante decomiso de carne retiró más de 3 toneladas productos en Cipolletti y Fernández Oro. Los procedimientos se dieron de manera masiva.

Con el fin de sacar de circulación alimentos del rubro cárnico que no estén aptos, el personal de la Brigada Rural de Cipolletti, con la colaboración de trabajadores provinciales, concretaron los controles de más de 30 comercios en ambas ciudades.

Carne picada, carne con hueso y de pollo fueron secuestrados.

La mayoría de los productos secuestrados estaban en estado de descomposición. También se incautó de carne proveniente de la faena clandestina, incumpliendo en ambos casos con la Ley de Ganadería y con el Código Alimentario Argentino.

Costillares también fueron retirados en el decomiso de 3 toneladas.

Los propietarios de los comercios recibieron infracciones con multas elevadas por la peligrosidad que implica tener a la venta carne en esas condiciones.

En otro allanamiento se secuestró una carga ilegal de leña

En otro operativo realizado el miércoles en Paso Córdoba, el personal de Seguridad Vial llevó a cabo controles vehiculares y de identificación de personas en diversos puntos estratégicos de su jurisdicción. Como resultado, se detectó una carga ilegal de leña.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en el kilómetro 21 de la Ruta Provincial N° 6, donde agentes de Paso Córdoba interceptaron un camión que transportaba 28 toneladas de rollizos de álamo con destino a Mendoza. La carga no contaba con la guía de tránsito forestal obligatoria, por lo que se realizaron las actas correspondientes conforme a la Ley Provincial Forestal N° 757 y se decomisó el material.