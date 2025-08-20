Mataron a un hombre de una puñalada en Senillosa: investigan el crimen y buscan al culpable

El martes por la noche un violento hecho tuvo lugar en Senillosa. Un hombre fue encontrado muerto con una herida de arma blanca en la calle Emilio Díaz. Según informaron fuentes policiales, se está investigando el hecho con un relevamiento de cámaras. Aún no hay sospechosos ni detenidos.

«El hecho ocurrió el martes por la noche en un barrio de Senillosa. El hombre tenía una herida de arma blanca. Cerca de las 22.30 se constató su muerte», explicó el comisario Juan Barroso a Diario RÍO NEGRO.

En este sentido explicaron que se está llevando adelante una investigación para determinar a ciencia cierta lo ocurrido. Ahora llevan adelante un relevamiento de las cámaras de seguridad y entrevistas a testigos.

El hombre tenía 42 años y murió mientras era trasladado al hospital de Neuquén. Si bien se desconoce su identidad, la Policía confirmó que tenía tres hijos.

Mataron a un hombre en Senillosa: qué se sabe sobre el hecho

Barroso explicó que en principio se descartaría la hipótesis de un «homicidio en ocasión de robo». Una de las teorías es que la víctima habría protagonizado una discusión con otra persona. Esto es materia de investigación.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Neuquén capital para avanzar con la autopsia y determinar detalles fundamentales para conocer el hecho.