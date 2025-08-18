Murió un interno en el Penal 2 de Roca: investigan la causa

Murió un preso este lunes en el Penal 2 de General Roca. Foto: gentileza.

Este lunes, un detenido del Penal 2 de Roca fue encontrado sin vida. Según trascendió, la persona era diabético insulino-dependiente.

Interviene la fiscalía de turno, a cargo de Vera Yamila, mientras que personal de criminalística continúa trabajando en el lugar.

Noticia en desarrollo..

Un condenado con amplio prontuario volvió a fugarse y es buscado por la Justicia en Neuquén

La Policía de la provincia de Neuquén emitió una orden de búsqueda y aprehensión contra Kevin Nahuel Sandoval, un joven de 25 años con un largo historial delictivo y episodios de violencia.

El pasado 5 de agosto, la Justicia lo condenó a cuatro meses de prisión efectiva por dos tentativas de robo simple y por reincidencia. Sin embargo, desde entonces se encuentra prófugo. La orden judicial vigente dispone su localización y aprehensión inmediata, aunque las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias de su actual fuga.

Desde la Comisaría Segunda difundieron un cartel oficial con su fotografía y datos personales, solicitando la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Según el parte policial, Sandoval mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene cabello corto negro y ojos marrones. Ante cualquier información, pidieron comunicarse al (299) 4424063.