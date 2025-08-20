Lo detuvieron en El Bolsón por arrojar piedras y disparar con un arma de fuego contra la casa de un vecino

Un hombre de 34 años protagonizó un violento episodio en un barrio local. Según la denuncia realizada al sistema de emergencias 911, el individuo arrojó piedras contra la vivienda de un vecino y luego efectuó al menos dos disparos al aire con un arma de fuego.

La rápida intervención de la Policía de Río Negro permitió controlar la situación y detener al agresor. Personal de la Comisaría 12° acudió al lugar y procedió a la aprehensión del sujeto, evitando que la escalada de violencia pasara a mayores.

El secuestro del arma y la causa judicial

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola Bersa que el detenido portaba en el momento de los disparos. El hecho quedó caratulado bajo el artículo 189 Bis del Código Penal, en relación a la tenencia de armas, y también por abuso de arma de fuego.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el origen del conflicto respondería a disputas de larga data entre los vecinos involucrados.

La fuerza provincial destacó el accionar oportuno del personal, que permitió neutralizar la amenaza y garantizar la seguridad de la comunidad de El Bolsón.