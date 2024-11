Misterio por la muerte del joven dominicano en el balneario de Neuquén: ¿fue un crimen?

La investigación para establecer responsabilidades en la muerte de, Lugo Adonis Contreras, un joven de República Dominicana que habría sido atacado por varias personas en un balneario de Neuquén, vive momentos de incertidumbre. Principalmente, porque la autopsia no es concluyente por el momento, al menos para indicar una muerte violenta.

La primera versión de los hechos daba cuenta de una pelea entre dos grupos de jóvenes que compartían en la zona de las parrillas, del balneario Sandra Canale de calle Gatica. Lo que parecía un momento de distendido, según los amigos de la víctima, se tornó en una riña luego de que se les recriminara el volumen de la música. La historia terminó de la peor forma.

La necropsia del joven de 27 años arrojó que el cuerpo no presentaba lesiones externas y que no se podía establecer la causa de muerte. Solo se constató una «congestión cardiopulmonar y encefálica, sin otros hallazgos que expliquen la muerte«, algo que no necesariamente se da por la violencia ejercida por un tercero. Por eso, el deceso quedó definido como «muerte dudosa».

A pesar de los resultados preliminares, fuentes judiciales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que se realizaron estudios complementarios, toxicológicos y anatomopatológicos, para tratar de precisar cómo se dio la muerte. Estos resultados estarán en los próximos días.

La investigación no tiene detenidos

La versión de una riña entre dos grupos fue aportada por los amigos de la víctima. Una joven también dominicana que se habría presentado ante la policía como hermana de Lugo Adonis Contreras fue la que brindó detalles de la presunta pelea. Luego se confirmó que no había parentesco en común y que era una de las amigas presentes en el momento.

La policía llegó al lugar a las 22 del martes, a los pocos minutos de ocurrido el hecho. El joven fue derivado al hospital Bouquet Roldán de urgencia, donde se constató su muerte. Otros cuatro jóvenes oriundos del mismo país caribeño ingresaron al hospital Castro Rendón, por lesiones leves ocasionadas, según ellos, durante la pelea en el balneario.

Los registros de las cámaras y el futuro de la causa

La causa está a cargo del fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quienes comenzaron las entrevistas con los testigos y amigos del joven muerto. Las primeras averiguaciones no darían con el perfil del o los responsables.

En simultáneo se solicitó el relevamiento de todas las cámaras de seguridad del balneario para repasar los momentos previos y posteriores a la llegada de la policía.

Este medio pudo constatar que uno de los domos habría registrado a un sujeto en actitud sospechosa, retirándose en un auto del sector, minutos antes del arribo policial.

Más allá del soporte fílmico, en tanto no exista evidencia de violencia en el cuerpo o rastro de criminalidad, no se puede hablar de homicidio y en consecuencia, no existe un sospechoso a investigar.