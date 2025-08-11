Muerte de la joven policía de Neuquén: la autopsia refuerza la teoría del suicidio

La autopsia realizada al cuerpo de Deyanira Aylén Vázquez, la agente de Policía de 27 años encontrada muerta el domingo en su vivienda del barrio Melipal, en Neuquén capital, habría descartado la presencia de evidencia de un ataque mortal realizado por terceros. También desestimó la posible presencia de una herida de arma blanca. El estudio también confirmó que el arma reglamentaria de la joven estaba fuertemente apretada en su mano derecha, por lo que debió realizarse un procedimiento controlado para retirarla antes de iniciar el examen forense.

Durante las pericias, se tomaron muestras de pólvora en la mano que sostenía la pistola y en distintos sectores del dormitorio donde se habría efectuado el disparo. El análisis busca establecer si fue la propia víctima quien accionó el arma, lo que por el momento constituye la principal hipótesis.

El caso, que conmueve a la región, fue caratulado por protocolo como presunto femicidio. La investigación comenzó el domingo, cuando Vázquez no se presentó a su turno laboral en la comisaría Tercera y fue hallada sin vida en su domicilio. Vecinos aseguraron haber escuchado gritos y discusiones alrededor de las 6 de la mañana.

La encontraron recostada en la cama, con un disparo a corta distancia en el pecho, el cuerpo cubierto y signos de desorden en el lugar, incluyendo vidrios rotos, manchas de sangre y proyectiles incrustados en el colchón.

Su pareja, una mujer de 26 años, fue detenida con lesiones en el rostro y permanece alojada en la comisaría 21, a la espera de una posible imputación. Testigos indicaron que ambas habían asistido a un boliche horas antes, donde comenzaron las discusiones.

La fiscal Guadalupe Inaudi ordenó allanamientos, pericias científicas y el análisis de cámaras de seguridad.

Mientras avanza la investigación, la Policía de Neuquén manifestó su “profundo pesar” por la muerte de la joven agente y expresó su acompañamiento a familiares y amigos “en tan irreparable pérdida”. La comunidad policial y vecinos de la capital provincial esperan respuestas sobre un caso que, por su violencia y circunstancias, ha sacudido a toda la provincia.