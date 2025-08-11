Femicidio bajo investigación en Neuquén: las claves para entender el presunto crimen de la joven policía

Una policía de 27 años fue hallada muerta en su casa de Melipal, Neuquén. Detuvieron a su pareja y el caso se investiga como presunto femicidio.

El barrio Melipal, en el oeste de Neuquén, fue escenario de un hecho que conmociona a la comunidad y a la fuerza de seguridad provincial. Una mujer de 27 años, agente de la Policía, fue hallada muerta en su vivienda y la Justicia investiga un presunto femicidio. Su pareja fue detenida en el lugar y permanece bajo custodia, mientras la fiscalía mantiene abiertas varias hipótesis para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, sus compañeros de la fuerza la despiden en redes sociales.

Dudas y certezas rodean el caso de la muerte de la joven policía

La víctima, identificada oficialmente como Deyanira Aylén Vázquez, prestaba servicio en la comisaría Tercera. Su ausencia en el turno laboral programado encendió las alarmas y derivó en la intervención policial. Vecinos afirmaron haber escuchado una fuerte discusión durante la madrugada y gritos cerca de las 6 de la mañana. El caso, a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, involucra pericias balísticas, entrevistas a testigos y el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir las horas previas a la muerte.

El primer intento de contacto con la víctima en su domicilio fue infructuoso. Horas después, ante el llamado de vecinos alertando sobre ruidos y discusiones, la Policía regresó y encontró a la agente sin vida sobre su cama, con el arma reglamentaria en su mano derecha y el cuerpo cubierto hasta el cuello.

Sobre el lugar, las primeras diligencias se desarrollaron sobre una escena que presentaba signos de desorden, vidrios rotos en el colchón y manchas de sangre. La herida que podría ser causal de la muerte fue provocada en el tórax y todo indicaría que se trató de un disparo a corta distancia. Además, registraron una lesión lumbar cuya naturaleza será determinada por la autopsia.

En el lugar estaba su pareja, un hombre de 26 años, con lesiones visibles en el rostro. Fue aprehendido preventivamente y trasladado a la Comisaría 21. Según los testimonios, ambos habían salido durante la noche junto a compañeros de la fuerza, primero a un boliche.

Las discusiones habrían comenzado en ese momento y continuado en el domicilio. Un hermano de la víctima relató que estuvo en la casa esa mañana, que la pareja le entregó el arma para descargarla y que, más tarde, ella se la pidió nuevamente para ir a trabajar.

Personal de Criminalística y médicos forenses estuvieron trabajando durante gran parte del domingo. Foto Oscar Livera.

La fiscal dispuso el allanamiento de la vivienda y el trabajo conjunto del Gabinete de Criminalística y el Cuerpo Médico Forense. Entre las diligencias realizadas se cuentan el secuestro de cámaras de seguridad, la preservación de la escena, el análisis de restos de pólvora en el sospechoso y entrevistas a vecinos y allegados. La autopsia está prevista para las próximas horas: los resultados serán clave para establecer la mecánica de los hechos y para sostener -o no- la acusación sobre el único sospechoso.

La investigación se caratuló como presunto femicidio bajo los protocolos de muerte violenta de mujeres, aunque la fiscalía no descarta otras hipótesis hasta contar con el resultado de las pericias. En paralelo, se indaga si había antecedentes de violencia en la relación.

Diez puntos clave del caso

La víctima fue identificada como Deyanira Aylén Vázquez, de 27 años, agente de la Policía de Neuquén. Prestaba servicio en la comisaría Tercera y no se presentó a su turno laboral, lo que motivó la búsqueda. Vecinos escucharon gritos y discusiones alrededor de las 6 de la mañana en su domicilio de Melipal. La encontraron muerta en la cama, con su arma reglamentaria en la mano derecha y el cuerpo cubierto. El lugar presentaba desorden, vidrios rotos y manchas hemáticas; hallaron proyectiles en el colchón. Constataron constató un disparo a «corta distancia» en el pecho y una lesión lumbar. Su pareja, de 26 años, fue detenida con lesiones en el rostro. Permanece alojada en la comisaría 21 a la espera de una eventual imputación. Testigos indicaron que la pareja había salido a un boliche, donde comenzaron las peleas. La fiscal Guadalupe Inaudi ordenó pericias, allanamiento y análisis de cámaras de seguridad. La causa fue caratulada como presunto femicidio y se esperan los resultados de la autopsia.

La Fiscalía informó que en las próximas horas se definirá la situación procesal del detenido. Mientras tanto, la comunidad policial y los vecinos de Neuquén esperan respuestas frente a un hecho que, por su violencia y contexto, golpea de lleno a la seguridad provincial.

La Policía de Neuquén despidió a la víctima en redes sociales