Murió en Roca Victor Cufré, el exjefe de la Policía de Río Negro

A los 73 años, murió hoy en su domicilio de General Roca Víctor Cufré, exjefe de la Policía de Río Negro y exsecretario de Seguridad durante la gobernación de Miguel Saiz. Cufré, quien padecía una enfermedad terminal, desarrolló una extensa carrera en la fuerza, ocupando cargos estratégicos en la Regional Segunda y la Comisaría Tercera del Alto Valle antes de alcanzar la cúpula policial y política de la provincia. Sus restos fueron velados en la ciudad tras confirmarse su deceso.

Represión en Bariloche

Su gestión quedó marcada por la trágica represión de junio de 2010 en Bariloche, desatada tras el asesinato del adolescente Diego Bonefoi. En aquel contexto de protesta social, las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco derivaron en una condena de cuatro años de prisión para Cufré, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Tras ser detenido en 2022, el exfuncionario accedió al beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, cumpliendo la totalidad de su pena en el último tiempo.

Otoño Uriarte y otros casos

Además de su condena por los hechos de Bariloche, el nombre de Cufré estuvo vinculado a otras causas de gran impacto social. En la investigación por el femicidio de Otoño Uriarte, el Ministerio Público Fiscal reveló sospechas sobre una «comisión paralela» que actuaba sin orden judicial, presuntamente integrada por él y el exjuez Víctor Sodero Nievas.

Este caso, rodeado de hipótesis de trata de personas y encubrimiento, mantuvo al exjefe policial bajo la lupa de la justicia rionegrina durante años.

Finalmente, Cufré enfrentó procesos judiciales en Cipolletti relacionados con su cercanía a figuras polémicas. Fue llevado a juicio por autorizar una salida irregular de prisión para Juan Manuel Aguirre, imputado en el crimen de la bioquímica Ana Zerdán, con quien compartió un festejo de Año Nuevo.

Aunque en este proceso fue absuelto por inexistencia de delito, el episodio quedó registrado como uno de los vínculos más controvertidos de su carrera en la seguridad pública.