Seguirá en prisión un joven acusado por tentativa de homicidio en Bariloche

El único detenido por el ataque a balazos ocurrido hace una semana en la puerta de una escuela de Bariloche que le causó heridas graves a un estudiante de 13 años continuará en prisión preventiva luego de que el juez de revisión Gregor Joos rechazara hoy un planteo de su defensa.

Franco Nahuelpan era quien manejaba el vehículo desde el cual partieron los disparos, según la acusación sostenida por la fiscal Silvia Paolini. En su descripción de los hechos, Paolini refirió que en el auto iban otras dos personas, una de las cuales disparó ocho tiros contra los ocupantes de una camioneta Amarok, de los cuales uno solo sufrió una herida menor.

Paolini recordó que esos dos sujetos siguen prófugos .Ese fue uno de sus argumentos para evitar la atenuación de la medida cautelar impuesta días atrás sobre Nahuelpan, dado que podría brindarles información para eludir a la Justicia.

Nahuelpán está señalado como partícipe necesario de la tentativa de homicidio y al momento de los hechos portaba pulsera electrónica impuesta en otra causa por robo. Su abogado, Manuel Mansilla, dijo en la audiencia de hoy que no hay motivos para mantenerlo detenido en la comisaría 27, dado que “no existe peligro de fuga, desde el primer momento se puso a derecho” y tampoco podría entorpecer la investigación.

El defensor atacó los datos aportados por la fiscalía

Mansilla sostuvo que “no hay evidencias” de que su defendido estuviera en el auto porque “no hay testigos ni cámara” que así lo indiquen. Dio a entender también de que no todos los disparos partieron del auto de los agresores, y citó testimonios del expediente según los cuales vieron “un brazo saliendo de la camioneta con un arma”.

También dijo que el vehículo presuntamente agredido no tenía rastros de disparos en la puerta del conductor.

Pidió que le impongan a Nehuelpan una prisión preventiva domiciliaria con monitoreo y propuso la casa de su abuela en el barrio Virgen Misionera.

La fiscal desmintió la falta de pruebas sobre la responsabilidad atribuida a Nahuelpán y dijo que el monitoreo del dispositivo electrónico lo ubicó el jueves pasado a las 17.30 en el cruce de Pioneros y Nilpi, donde se produjo el incidente.

También refirió que la camioneta exhibe impactos de bala demostrativos del ataque y subrayó que la portación de la pulsera electrónica no le impidió a Nahuelpan involucrarse en un nuevo hecho delictivo, como argumento extra para oponerse a su liberación.

El juez Joos consideró a este último un factor de peso y subrayó también que el planteo del defensor en rigor no objetó la participación de Nahuelpan en el hecho, ya que no pidió la revocatoria de la formulación de cargos, sino solo de la medida cautelar privativa de la libertad.

Señaló que la tentativa de homicidio investigada “es un hecho complejo” y de alta gravedad, porque incluyó disparos “a la salida de un colegio”. Dijo que de encontrarse culpable al imputado es muy probable que reciba una alta pena. Con esos fundamentos resolvió mantenerlo en prisión preventiva por el plazo de cuatro meses.