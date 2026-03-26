Murió un motociclista de Río Negro en Mendoza: lo buscaban intensamente e investigan un presunto accidente

El hombre de Cinco Saltos que era buscado desde el martes, Martín Armando Gigena de 66 años, fue hallado sin vida en Mendoza. Su cuerpo apareció a unos 20 kilómetros de General Alvear, a un costado de la Ruta Nacional 143. Las primeras pericias indican que habría sufrido un accidente.

El fallecimiento fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro quien comunicó a Diario RÍO NEGRO que se investigan las circunstancias del hecho. La Policía detalló a este medio que el siniestro ocurrió en la zona conocido como «El curvón» de General Alvear, a la altura del kilómetro 403 de la Ruta 143. Se trata de un sector próximo al paraje Carmensa.

Tragedia en Mendoza: hallaron sin vida al hombre desaparecido en Cinco Saltos

Según publicó Diario San Rafael, el hallazgo se produjo durante la mañana de este miércoles tras un operativo que contó con apoyo aéreo. El cuerpo fue localizado por el helicóptero Halcón 1, que sobrevolaba la zona de Carmensa.

Zona del hallazgo en Carmensa, sobre la ruta 143. Foto: gentileza.

Gigena había salido el martes en moto desde Cinco Saltos con destino a Mendoza. La última comunicación con su familia fue cerca de las 13 del miércoles, cuando informó que estaba en el cruce de 25 de Mayo, según indicó el medio local.

La reconstrucción indica que el motociclista pasó por el control de Cochicó a las 14. Desde ese momento, no hubo más registros sobre su paradero. La denuncia fue radicada por su hija.

Hipótesis de accidente: qué se sabe del siniestro en el “curvón” de General Alvear

El rastrillaje incluyó recorridas desde el límite norte hasta el puesto rural La Adelina y hacia el kilómetro 160, sin resultados en un primer momento. El hallazgo se concretó cerca de las 10 en inmediaciones de la ruta 143 y 213.

Al llegar al lugar, el personal policial y médico constató que el hombre estaba fallecido. Las primeras pericias sugieren que habría seguido de largo en la curva y terminó fuera de la calzada. Una huella de frenada sobre el asfalto refuerza la hipótesis.