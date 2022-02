Piden que los detenidos por la cocaína adulterada sean acusados por «envenenamiento»

Aún no lograron identificar la sustancia con la que se adulteró la droga.

El juez de Garantías de la localidad bonaerense de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari, dejó formalmente detenidos a los seis aprehendidos por la cocaína adulterada.

Después de la muerte de 24 personas en el oeste y noroeste del Gran Buenos Aires, el magistrado le sugirió al fiscal del caso que los acuse de «homicidio por envenenamiento».

Se trata de los sospechosos que fueron arrestados en el búnker del asentamiento Puerta 8, donde se vendió la droga que además de provocar la muerte dejó un saldo de más de 80 intoxicados.

Grammatico Mazzari, además, sugirió a la fiscalía que agrave la imputación a “homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso», un delito que se castiga con prisión perpetua.

De esa manera podría complicarse la situación de los detenidos por las muertes de Nicolás Matías Campos, de 18 años; Luis Alberto Rodríguez, de 26; Iván Daniel Ávalos, de 21; Mauricio Adrián Balcarce, de 29; Gabriel Héctor Faudez, de 47, y Priscila Micaela Faundez, de 19.

Por el momento, no se había establecido la causa por la que varias decenas de personas sufrieron graves intoxicaciones tras el consumo de cocaína. El magistrado manifestó su disidencia con la calificación de la acusación formulada por el fiscal Diego Guida, de «homicidio simple».

En ese sentido, consideró, en su resolución judicial difundida por el canal C5N, que «la figura más benigna de Homicidio Simple, sería desplazada por el inciso 2 del artículo 80 del Código Penal en cuanto establece expresamente como circunstancia de agravación del homicidio el uso de veneno como método insidioso».

Según trascendió en las últimas horas, los primeros estudios arrojaron que no sería fentanilo, una potente droga que está causando varias muertes en los Estados Unidos, la sustancia con la que pudo haber sido cortada la cocaína consumida. No obstante, continuaban las investigaciones en los que no se descartó completamente esa posibilidad.