Policía denunció acoso sexual por parte de un custodio de La Sole en la Fiesta de la Manzana

Un cabo de la policía de Río Negro denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de un integrante del equipo de Soledad Pastorutti, quien realizó el último show de la Fiesta Nacional de la Manzana 2022.

La denuncia penal fue radicada el domingo 6 de febrero en la Comisaría 48 de barrio Mosconi en Roca, pero el caso también se conoció a través de las redes sociales.

El uniformado expuso que el hecho ocurrió mientras cumplía sus funciones como parte del servicio adicional en el hotel-casino de la ciudad. En ese lugar, la policía trabajó conjuntamente con el equipo de la cantante para garantizar su seguridad personal.

El sujeto denunciado es uno de los custodios de la artista, quien al llegar al punto de encuentro con el policía, le pide su número de celular para coordinar tareas y/o diligencias respecto a la seguridad de la cantante.

Según consta en la denuncia, el custodio llamó al cabo para que se dirija al interior del hotel. El efectivo entró y pidió permiso para poder acercarse hasta la habitación, creyendo que el objetivo era coordinar cuestiones de seguridad.

En su relato, el policía contó que el custodio le pidió que cierre la puerta y comenzó a preguntarle sobre las funciones que tenía dentro del operativo. Fue ahí, en medio de esa confusa circunstancia, cuando el empleado de la cantante le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales, según consta en la denuncia.

«(…) Le digo que no. Cuando se me acerca, lo saco con el antebrazo y me voy. Como la puerta se abría hacia adentro, logré abrirla y me fui de la habitación», expuso el cabo de la policía en su declaración.

El jefe de la Comisaría 48, comisario Luis Alfaro, confirmó la existencia de la denuncia a este medio y relató que el denunciante, miembro de la fuerza policial, fue a esa unidad alrededor de las 20, donde radicó la denuncia contra el hombre de quien solo supo el apodo.

«El policía vivió una situación anormal con un empleado de la artista Soledad Pastorutti y denunció que esta circunstancia pasó entre las 16 y 19 horas mientras prestaba tareas en un servicio adicional en el Casino Del Río», expresó Alfaro.

A partir de la exposición, desde la comisaría informaron que se notificó a la fiscalía de turno para que inicien las investigaciones correspondientes.