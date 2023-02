Policía denunció que fue agredido por sus colegas en la Fiesta Nacional de la Piedra Laja, en Los Menucos

El sábado un policía de Roca denunció que fue golpeado y encarcelado por sus colegas de Los Menucos cuando había asistido junto a su familia a la Fiesta Nacional de la Piedra Laja. El denunciante indicó que le rompieron un diente, la nariz y lo golpearon, luego de que su pareja exigiera que les devuelvan las bebidas que no les habían permitido ingresar al predio.

El viernes por la noche el policía agredido marchó desde Roca a Los Menucos para disfrutar de la fiesta junto a su familia. Según contó a RÍO NEGRO, al llegar pudo observar que había mucha gente que era empujada por el personal de policía, pues había una sola entrada.

«Requisaban a la gente, las maltrataban y cuando llegamos el jefe a cargo me empujó. Manifesté que no me empujara porque había familias y niños. Vos no me hablas así, me dijo. Me mandaron a otra fila y le dije que no porque estaba con mi familia», contó el efectivo que estaba fuera de servicio.

Luego de intentar cambiarlo de fila, le pidieron su conservadora para revisarla. Según la victima, tenía tres envases de cerveza, una hamburguesa, una Coca Cola y un vaso. Le sacaron las cosas, ya que no se permitían bebidas alcohólicas en el predio.

«Cuando ingresé al campo para ver los espectáculos, mi mamá -que también nos acompañaba- me dijo que me fije porque mandaron a dos policías a vigilarme», indicó y agregó que lo minimizó porque trabaja de eso. «No le di importancia y seguí mirando el show con mi cuñado».

Los problemas surgieron cuando terminó el recital. La pareja del denunciante -que también es policía- pidió que le devuelvan sus pertenencias, y ahí se desencadenó un altercado que terminó en insultos.

«El comisario agarró a mi pareja de los pelos y se la entregó a las empleadas policiales femeninas«, explicó el uniformado y agregó «nosotros solo queríamos lo nuestro y nos retirábamos porque eran nuestras pertenencias».

«Qué le pegas a mi mujer», reclamó el policía y fue ahí que «lo redujeron entre ocho policías», según denunció.

Como consecuencia de la golpiza, al hombre le rompieron un diente y el tabique. Además, también tomaron a su cuñado a quien también le rompieron un pieza dental.

Tras los hechos, fueron trasladados a la comisaría 18 de Los Menucos. «En ningún momento fuimos notificados de por qué estábamos detenidos», apuntó. Luego los llevaron al hospital donde fueron atendidos por el personal médico, quienes pudieron constatar las heridas.

El denunciante pidió un papel para realizar un habeas corpus al oficial de guardia, pero le fue negado. «Me lo dió el médico de la guardia que me atendió, le solicité el talonario donde hacen recetas, escribí ahí la solicitud del habeas corpus», contó.

Según indicó el afectado, entró un policía tapado con un cuello hasta la nariz y casco con otra policía, lo quisieron sacar a la fuerza y les dijo que estaba ejerciendo su derecho.

«Me llevaron de nuevo a la unidad y ahí me ahorcaron, me asfixiaron y no me querían sacar las esposas, hasta que me arrastraron al calabozo», expresó la víctima. Al pasar las horas, le notificaron su libertad a las 6 de la mañana.

«Nosotros salimos lesionados por una discusión, no ocasionamos ningún disturbio», lamentó. Por su parte, el afectado contó que mañana realizará una ampliación de denuncia tras haber reconocido a los policías agresores.