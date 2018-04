¿Qué escuchó el vecino de Gigli la noche del crimen?

Esta mañana, uno de los testimonios de la primera jornada del juicio a Octavio Gigli fue el del vecino del empresario, que estaba en su departamento la noche del crimen, quien contó lo que escuchó a través de las paredes.

Cerca de las 22:30 del 31 de agosto de 2015, el hombre estaba en su vivienda, y declaró haber visto llegar, en el transcurso de la tarde a Gigli en su potente moto y unas horas más tarde a un hombre en un “Toyota”, que era el fallecido Guillermo Martínez.

“Cerca de las 22:30 escuché un grito, reconocí que era el ‘gringo’ (por Gigli), que dijo ‘no... no... la puta madre!’. En ese momento no le di importancia, pensé que por ahí estaba discutiendo con alguien, capaz que con su hijo porque me había dicho que había tenido diferencias por el tema de la escuela y cuestiones económicas. Después no escuché nada más”, contó el hombre que vive al lado del dúplex de Gigli, donde asesinaron al extitular de Rentas Guillermo Martínez.

El relato del hombre es clave para el caso, porque al parecer es el testigo más cercano al hecho.