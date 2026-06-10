Qué pasa en la casa de Claudio Barrelier: operativo policial y amenazas tras el femicidio de Agostina Vega

La casa de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, permanece custodiada por la Policía de Córdoba luego de que se conocieran amenazas contra la vivienda. El operativo se desarrolla sobre calle Campillo al 800 del barrio Cofico.

La presencia policial llamó la atención de los vecinos porque no se había observado en jornadas anteriores, excepto durante los allanamientos realizados en medio de la investigación. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las medidas de seguridad fueron reforzadas en las últimas horas.

Amenazas contra la casa de Claudio Barrelier y operativo policial en Córdoba

La cuadra permanece cerrada al tránsito mientras efectivos policiales custodian el inmueble. La decisión fue tomada tras advertencias sobre posibles represalias vinculadas al crimen de la adolescente.

De acuerdo con la información difundida, se recibieron intimidaciones relacionadas con un eventual intento de incendiar la vivienda del acusado. La situación encendió las alertas de las autoridades.

Claudio Barrelier el principal apuntado por el femicidio de Agostina Vega.

El fin del operativo es evitar daños sobre la propiedad y preservar posibles pruebas que puedan resultar relevantes para la causa. También se busca garantizar la seguridad de los vecinos de la zona.

La investigación avanza hacia nuevas instancias procesales. La indagatoria de Osvaldo Fassetta, otro de los detenidos en el expediente, se realizaría el próximo martes 16 de junio. Fue el segundo detenido en la causa.

Una tercera detenida por el femicidio: quién es Soledad Andreani

La causa sumó una tercera detención con la imputación de Soledad Andreani, expareja de Barrelier. La mujer, de 43 años, quedó acusada por encubrimiento agravado.

Según publicó Clarín, Andreani es la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado por Barrelier para trasladar los restos de Agostina. El vehículo es una de las piezas centrales bajo análisis judicial.

Soledad Andreani habría prestado el auto en el que Barrelier llevó los restos de Agositna hasta un descampado.

Los investigadores sostienen que existen indicios de que el auto habría sido lavado después de que lo utilizara el principal sospechoso.

Antes de su detención, Andreani había brindado entrevistas públicas en las que relató detalles de su vínculo con Barrelier y sostuvo que fue de «pocos meses pero intensos«. También afirmó que días antes del crimen el acusado le pidió prestado el vehículo con el argumento de asistir a un familiar que había sufrido un accidente.