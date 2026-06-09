Femicidio de Agostina Vega: quién es Soledad Andreani, la ex de Barrelier detenida por encubrimiento

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó una tercera detención. Se trata de Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen de la adolescente de 14 años ocurrido en Córdoba. La mujer, de 43 años, fue imputada por encubrimiento agravado.

Según publicó Clarín, Andreani es la propietaria del Ford Ka negro que Barrelier habría utilizado para trasladar los restos de Agostina. La mujer, conocida como “La Gringa”, vive en barrio Yofre y es hincha de Instituto, al igual que Barrelier. Además, está vinculada al bar Wachitas de Nueva Córdoba, un lugar que también quedó bajo análisis.

Encubrimiento agravado: cuál es el escenario que investiga la Justicia

De acuerdo con la información publicada uno de los puntos centrales de la investigación es el uso del vehículo y las maniobras posteriores que podrían haber dificultado el esclarecimiento del caso.

Los investigadores sostienen que existen indicios de que el auto habría sido lavado luego de ser utilizado por el principal sospechoso. Esa circunstancia forma parte de las pruebas que analiza la Justicia.

La mujer había brindado entrevistas públicas antes de su detención. En una conversación con Arriba Córdoba relató que mantuvo una relación de algunos meses «intensos» con Barrelier y que se habían distanciado pocos días antes del asesinato.

“Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, declaró en aquella oportunidad.

La relación con Claudio Barrelier antes de ser detenida

La ahora imputada también aseguró que la relación con Barrelier duró cuatro meses. Aunque habían discutido y tomado distancia, reconoció que seguían comunicándose mediante mensajes.

Según su versión, el lunes feriado 25 de mayo el acusado volvió a contactarla para pedirle prestado el auto. Le habría explicado que necesitaba llevar ropa a un familiar que había sufrido un accidente.

Andreani afirmó que le cedió el Ford Ka “durante sólo una hora” y sostuvo que desconocía cualquier vínculo entre ese pedido y el crimen de Agostina. Pero, las pericias posteriores derivaron en sospechas sobre su posible participación en maniobras de encubrimiento.