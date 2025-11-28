Quedó detenido el acusado de provocar el incendio que mató a dos hombres en Cipolletti

Un joven fue acusado de haber provocado el incendio que, el pasado 17 de noviembre, causó la muerte de dos hombres en una vivienda del barrio San Lorenzo de Cipolletti. Tras la audiencia de formulación de cargos, quedó detenido con prisión preventiva y fue imputado como autor del delito de homicidio agravado por alevosía, mediante el empleo de un medio idóneo para crear un peligro común y para procurar impunidad.

Incendio que dejó dos muertos en Cipolletti: la acusación fiscal

El hecho ocurrió cerca de las 17 en una casa ubicada en calle Río Gallegos 174, donde vivían las víctimas Juan Aníbal Seferino Cuerda, conocido como “el Aníbal”, y Pablo Franco Davies, apodado “Gamuza”. En el interior también estaban un hombre y una mujer. Según la investigación, el lugar funcionaba como hospedaje transitorio para personas en situación de calle y con consumo problemático.

De acuerdo con la acusación, el imputado ingresó con la intención de asesinar a Cuerda, que dormía en la cocina, y habría iniciado el fuego utilizando un líquido combustible. El incendio comenzó en el living-comedor, cerca de la puerta al patio delantero, y se propagó rápidamente hacia otros sectores. La Fiscalía sostiene que Cuerda fue prendido fuego vivo, ya que no presentaba lesiones defensivas.

Davies intentó intervenir, pero recibió al menos 11 puñaladas en distintas partes del cuerpo. Tras reducirlo, el agresor lo habría rociado con combustible. Sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo e inhalación de monóxido, y murió en el hospital.

Luego del ataque, el imputado huyó en un Peugeot 208. Se encontraba prófugo y se entregó el 26 de noviembre en una comisaría de Cinco Saltos, acompañado por su abogada.

La Fiscalía pidió prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento. La defensa no objetó los cargos y solicitó acceso al material probatorio, incluidas las cámaras de seguridad. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos, habilitó una investigación de cuatro meses y ordenó la prisión preventiva. Hay otra persona detenida como presunto partícipe necesario.