Imputaron a un hombre que habría participado del incendio fatal en Cipolletti

Hoy concluyó la audiencia de formulación de cargos contra el hombre acusado de colaborar en la organización del incendio intencional ocurrido el 17 de noviembre en Cipolletti, hecho en el que murieron Aníbal Seferino Cuerda, de 54 años, y Pablo Franco Davies, de 34.

La jueza tuvo por acreditada su participación necesaria y ordenó su prisión preventiva, mientras el presunto autor material continúa prófugo. La audiencia había sido retomada este martes, luego de ser suspendida el 21 de noviembre a pedido de la Defensa, que solicitó acceder a un registro fílmico presentado por la Fiscalía.

Tras la reanudación, los defensores insistieron en su oposición a que se formularan cargos.

Luego de escuchar los argumentos, la jueza resolvió avanzar con la imputación. Según la Fiscalía, el acusado habría alojado en su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar del hecho, al presunto autor del incendio y colaborado en la vigilancia previa.

La acusación sostiene que el imputado también facilitó un vehículo registrado a nombre de su pareja para el traslado del sospechoso y su regreso, y que permaneció en las inmediaciones a bordo de una camioneta para descartar elementos vinculados a la causa.

El autor buscado, según la investigación, ingresó a la vivienda utilizada por personas en situación de vulnerabilidad con el objetivo de concretar una amenaza contra el propietario. Allí habría sido enfrentado por un hombre que intentó detenerlo y que recibió once puñaladas.

Tras esa agresión, el sospechoso habría iniciado el fuego que causó la muerte del dueño de la casa y del hombre que lo enfrentó, mientras que otras tres personas lograron escapar antes de que las llamas se propagaran.

Al abrir formalmente la investigación penal preparatoria, la jueza avaló el pedido fiscal de prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento, y rechazó medidas alternativas como un dispositivo de geolocalización, al considerar que no evitarían posibles influencias sobre testigos clave.