Se entregó el acusado de provocar el incendio que dejó dos muertos en Cipolletti: cuándo lo imputan

La Fiscalía de Cipolletti confirmó que Kevin Nicolás Chávez, señalado como el presunto autor material del incendio que dejó dos hombres muertos en el barrio San Lorenzo, se entregó en una comisaría de Cinco Saltos. La presentación se produjo anoche, acompañado por su abogada, y quedó inmediatamente bajo custodia.

El caso había generado conmoción en la región por la violencia del ataque y el final trágico que dejó el siniestro. Para este jueves no se fijó audiencia, por lo que se prevé que la formulación de cargos se realice en las próximas horas.

El incendio que terminó en tragedia

El hecho ocurrió el lunes 17 de noviembre por la tarde en una vivienda ubicada en Río Gallegos 174, en el barrio San Lorenzo. Era una construcción sin servicios que era utilizado como espacio de pernocte por personas en situación de calle y con consumos problemáticos. Allí se encontraban Aníbal Cuerda, de 54 años, propietario del lugar, y Pablo Davies, de 34, además de otras personas que lograron escapar.

Según la investigación, Cuerda estaba adormecido por el consumo de estupefacientes y quedó atrapado entre las llamas. Su cuerpo fue hallado completamente quemado. Davies, en tanto, presentaba quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo y heridas cortantes: alcanzó a salir de la casa, pero murió en terapia intensiva del hospital local.

El fuego se propagó en pocos minutos y, pese al rápido arribo de los Bomberos, poco pudo hacerse para evitar el fatal desenlace.

La secuencia del ataque: amenazas, un intento de frenar el conflicto y once puñaladas

La fiscalía reconstruyó que Chávez habría concurrido al domicilio para amenazar al propietario. Cuando ingresó, fue interceptado por Davies que intentó frenar la escalada violenta. En ese momento, el agresor lo atacó con un arma blanca y le provocó once lesiones.

Luego de ese ataque, el imputado inició el incendio que terminó con la vida de Cuerda y Davies, mientras otras tres personas lograron escapar que estaban durmiendo y despertaron milagrosamente, y un tercer hombre que también logró huir antes de quedar atrapado por el humo.

La fuga y la ayuda externa

Tras iniciar el incendio, Chávez escapó en un vehículo a nombre de su pareja. La fiscalía informó que la mujer sería imputada por complicidad, debido a que no solo le facilitó el Peugeot 208 utilizado para llegar y retirarse de la escena, sino que además lo habría alojado en su domicilio, ubicado a pocas cuadras del lugar del hecho.

Los investigadores sostienen que la pareja también habría colaborado con tareas de vigilancia antes del ataque, permaneciendo en las inmediaciones a bordo de una camioneta para descartar elementos vinculados a la causa.

Por el crimen también ya se encuentra detenido Alejandro Vega, considerado “partícipe necesario”. Se lo acusa de haber alojado al sospechoso en su casa, facilitarle el vehículo y colaborar en el descarte de objetos utilizados en el ataque.

Las pruebas: cámaras, testimonios y peritajes

La fiscalía enumeró varias evidencias: declaraciones de agentes policiales y profesionales de salud, el informe de Bomberos que indica que el incendio fue intencional, testimonios de la Brigada de Investigaciones, entrevistas a vecinos y relatos de quienes lograron escapar del fuego.

Se mencionaron además imágenes de cámaras de seguridad que registraron el paso de un vehículo asociado a Chávez en momentos clave, y los resultados preliminares de las autopsias, que confirmaron la gravedad de las heridas sufridas por las víctimas.

Lo que viene en la causa

Ahora que Chávez está detenido, la Fiscalía prevé formalizar la acusación por homicidio doblemente agravado, tentativa de homicidio y daños, entre otros cargos. La investigación continuará en las próximas semanas mientras se analizan peritajes pendientes y se espera la audiencia de formulación de cargos.