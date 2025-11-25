Tragedia en la Ruta 22: la querella afirmó que hay pruebas «contundentes» y que todo se encaminará a juicio

La acusación por el cuádruple homicidio ocurrido en la Ruta 22, en Allen, continúa generando repercusiones a medida que avanza la investigación. El abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco, representante de los familiares de todas las víctimas, aseguró que las pruebas reunidas en las primeras 72 horas son «contundentes» y permiten sostener cargos firmes contra Axel Adrián Araneda.

Escuchá a Marcelo Hertzriken Velasco, abogado querellante de las víctimas de la tragedia en la Ruta 22, en RÍO NEGRO RADIO:

El abogado detalló cómo la fiscalía reconstruyó la noche previa del acusado y por qué consideran indispensable su permanencia en prisión preventiva. Afirmó que durante los próximos cuatro meses completarán la evidencia para llegar a juicio con un caso sólido y sin fisuras.

Qué dijo la querella sobre la acusación

Marcelo Hertzriken Velasco explicó en diálogo con RÍO NEGRO Radio que representa a la totalidad de los familiares: las tres hermanas de la médica Liliana Cocuzza y los padres de Thiago y Pilar, de 6 y 4 años. Según informó, la fiscal Celeste Benatti formuló cargos el domingo pasado por homicidio culposo cuádruplemente agravado, debido a la multiplicidad de víctimas, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y presunta ingesta de estupefacientes.

La audiencia se extendió más de tres horas y estuvo marcada por un fuerte debate con la defensa. Los acusadores públicos y privados solicitaron prisión preventiva. La querella insistió con que la medida cautelar no solo pese por los cuatro meses fijados, sino hasta finalizar el proceso. Aunque, la jueza de Garantías, Claudia Lemunao, finalmente dictó la preventiva por cuatro meses.

Los resultados toxicológicos y la reconstrucción previa al choque

El abogado confirmó que las pericias toxicológicas arrojaron alcohol en sangre, aunque señaló que la muestra se extrajo tres horas después del hecho, lo que reduce los valores por metabolización. Indicó que los análisis complementarios permitirán determinar la graduación real al momento del siniestro, que estiman será mayor.

Además, la fiscalía determinó que Araneda había permanecido más de tres horas en una bar-boliche de Cipolletti consumiendo bebidas alcohólicas. La jueza destacó que el imputado se encontraba trasnochado, sin dormir, y que manipulaba su celular mientras conducía, incluso filmándose y subiendo historias.

Según la querella, los registros muestran mediciones de 0.60 y 0.78 gramos por litro, y la tabla de retrogradación permite estimar un valor cercano a 1.09 al momento del hecho.

Cómo fue el impacto en la Ruta 22

De acuerdo con la acusación, Araneda manejaba una Volkswagen Amarok V6 a una velocidad mínima de 170 km/h cuando embistió la parte trasera derecha de una Ford EcoSport detenida en el carril rápido de la Ruta 22, cerca de Allen. El impacto provocó un incendio inmediato que dejó sin vida a los cuatro ocupantes.

Un testigo afirmó haber visto pasar a la Amarok “a una velocidad altísima” y aseguró que otros vehículos lograron esquivar la EcoSport. Para la querella, la conducta del imputado “no ofrece zona gris”: exceso de velocidad, alcohol, estupefacientes, fatiga y distracción por el teléfono celular.

La situación judicial de Araneda y los antecedentes

Hertzriken Velasco recordó que Araneda ya había sido condenado por narcotráfico y que había agotado su pena. Sin embargo, en caso de una nueva condena, será declarado reincidente, lo que impediría acceder a beneficios. Según el abogado, la evidencia reunida permite prever que el caso llegará a juicio oral durante la mitad del 2026.

La querella solicitó embargo e inhibición de bienes, aunque aclaró que la prioridad de las familias es la justicia penal. “Las víctimas rara vez buscan una reparación económica; buscan atravesar el dolor con un proceso judicial claro”, sostuvo.

Las penas posibles y el debate sobre el Código Penal

El abogado señaló que, aunque la sociedad demanda penas mayores, el sistema vigente establece un máximo de seis años para el homicidio culposo agravado. Aclaró que los jueces no pueden aplicar condenas por fuera de la escala prevista y que la discusión sobre elevar las penas corresponde al Congreso. Recordó casos emblemáticos, donde la calificación dolosa fue descartada por tribunales superiores.

Una tragedia que conmocionó a Catriel

El abogado remarcó que el impacto emocional en la comunidad es profundo. Los cuatro cuerpos fueron velados en el Centro de Usos Múltiples de Catriel, y el municipio decretó tres días de asueto. “Es una tragedia individual y colectiva. No hay comparación posible entre quien conduce descansado y quien lo hace alcoholizado, trasnochado y a alta velocidad”, afirmó.

Lo que viene: completar la prueba y avanzar hacia el juicio

Hertzriken Velasco insistió en que los próximos meses serán clave para robustecer el caso. La querella ya organiza entrevistas, recolección de pruebas y revisiones periciales esenciales. Aseguró que están “bien posicionados” para una acusación firme y una condena de peso, dentro del parámetro legal vigente.