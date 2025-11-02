Quién era el joven que mataron de una puñalada en Neuquén: hay un detenido

El sábado por la madrugada, un joven fue asesinado en plena vía pública en el barrio Don Bosco de Neuquén. El violento ataque se dio tras una riña. Este domingo se confirmó la identidad del joven y se avanzó con la formulación de cargos para el agresor. El sujeto está detenido.

Según confirmó la fiscal del caso Guadalupe Inaudi la víctima era Cristian Alejandro Queupan.

En detalle, relataron que el joven fue «hacia la casa del acusado, H.G.M, con quien había tenido conflictos previos y comenzó a insultarlo y a arrojarle piedras hacia su casa. La víctima fue con un amigo, quien lo convenció de irse del lugar».

Luego, mientras ambos se iban del lugar por calle Domene, «el acusado saltó un portón de su casa y fue en dirección de la víctima. Al llegar a la esquina con Olta, lo alcanzó y le dio una puñalada en la espalda, con un cuchillo grande, que le provocó lesiones pulmonares y vasculares: Queupan murió en el lugar, por un shock hipovolémico».

La medida cautelar para el único detenido por matar a un joven de una puñalada en Neuquén

La acusación la realizó este domingo al mediodía durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que pidió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El delito que la fiscal del caso atribuyó a H.G.M fue homicidio simple en calidad de autor. Además. se solicitó, como medida cautelar, que permanezca detenido con prisión preventiva por cuatro meses.

El motivo de este pedido es que el joven, tras cometer el hecho, huyó del lugar, por lo cual, existe «riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación».