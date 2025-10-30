Desbaratan red narco en Río Negro: 11 detenidos, armas y plantaciones de marihuana descubiertas con drones

Once personas fueron detenidas en un amplio operativo federal que desarticuló una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero en distintos puntos de la provincia de Río Negro. Los allanamientos simultáneos se realizaron en la mañana de ayer en Villa Regina y Chichinales, y derivaron en el secuestro de armas, drogas y bienes vinculados a la red.

La investigación fue coordinada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de la Procuración General de la Nación, a cargo del fiscal federal Diego Iglesias y la auxiliar fiscal Florencia Compaired, junto con la Unidad Fiscal de General Roca, encabezada por la fiscal jefa Claudia Frezzini, y con apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Allanamientos simultáneos y resultados del operativo

El juez federal Hugo Horacio Greca, del Juzgado Federal de General Roca, ordenó 13 allanamientos en domicilios y chacras que fueron ejecutados de manera simultánea.

En los procedimientos se secuestraron nueve armas de fuego, más de 900 gramos de cocaína, 680 plantas de marihuana, semillas y cogollos, más de 10.000 pesos, 5.000 dólares, y se dispuso el embargo preventivo de bienes y vehículos vinculados a los acusados.

El operativo fue llevado adelante de manera conjunta por la División Antidrogas Cipolletti de la Policía Federal Argentina, a cargo de la subcomisaria Patricia Betina Maidana, y la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «General Roca» de la Gendarmería Nacional Argentina, bajo la coordinación del segundo comandante César Javier Salamin.

Una investigación iniciada en 2022

La causa se inició en 2022, tras una denuncia que alertó sobre la existencia de una organización criminal que operaba en Villa Regina y zonas rurales aledañas. Desde entonces, la PROCUNAR desarrolló tareas de inteligencia que permitieron identificar a los principales integrantes del grupo y detectar inconsistencias patrimoniales.

Los investigadores descubrieron que los acusados poseían bienes y vehículos de alto valor que no coincidían con sus ingresos declarados. Esto llevó a profundizar la línea de investigación por lavado de activos, analizando las maniobras utilizadas para introducir en el mercado legal las ganancias obtenidas a través del narcotráfico.

Drones, vigilancia y plantaciones

Durante la investigación se emplearon herramientas tecnológicas y tareas de campo. Uno de los recursos más relevantes fue el uso de drones, que permitieron detectar una gran plantación de marihuana en una de las chacras vinculadas a los imputados. En ese lugar, los efectivos federales hallaron 680 plantas en desarrollo, lo que confirmó la hipótesis sobre el cultivo y producción local de cannabis a gran escala.

Además, las tareas de vigilancia permitieron documentar maniobras compatibles con la venta de estupefacientes. Los operativos concluyeron con el secuestro de elementos de pesaje, fraccionamiento y embalaje, además de la droga lista para su distribución.

Once detenidos a la espera de la indagatoria

Los once detenidos fueron trasladados a distintas dependencias y permanecen incomunicados, a la espera de prestar declaración indagatoria ante el juez federal de General Roca.