Mataron a un joven de una puñalada en la espalda en Neuquén: el cuerpo fue encontrado en la calle

Un hombre fue asesinado en plena vía pública esta madrugada en Neuquén. El violento ataque surgió tras una riña y la víctima falleció luego de recibir una apuñalada. Un sujeto fue demorado como principal sospechoso en un allanamiento.

Según informó el comisario Simón Juárez a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 5, en la intersección de las calles Domene y Olta, en el barrio Don Bosco.

Si bien el caso está en materia de investigación, los primeros datos que pudieron recopilar las autoridades cuentan que ambos protagonistas se conocían, tenían conflictos entre sí, y que la disputa se desató cuando la víctima visitó su domicilio junto a otra persona.

A aproximadamente 50 metros del lugar, el agresor atacó por la espalda a la víctima con un cuchillo de cocina y lo mató.

Vecinos alertaron a la Comisaría 41 y cuando acudieron los agentes encontraron el cuerpo tirado en la cinta asfáltica, con el arma blanca a un costado. El joven asesinado tenía 29 años.

Hay un demorado por el asesinato en barrio Don Bosco

En la causa intervino la fiscal Guadalupe Inaudi, quien ordenó un allanamiento en una vivienda cerca de la escena del crimen.

En el operativo tuvo que intervenir personal del grupo Metropolitano, ya que el clima se volvió hostil cuando los vecinos se congregaron en las inmediaciones y empezaron a insultarse entre sí y a los uniformados.

Durante el procedimiento, la Policía demoró al principal sospechoso del asesinato: un joven de 20 años, que vivía a pocas cuadras de la víctima.

En el caso se hizo presente también personal de Criminalística y la investigación continúa con el relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de testigos para determinar el grado de culpabilidad del acusado.