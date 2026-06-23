Recuperan más de 200 documentos históricos vinculados a San Martín y otros próceres: iban a ser subastados

La Policía Federal Argentina secuestró más de 200 documentos históricos vinculados a San Martín, Rosas y otros próceres. El material era ofrecido en una subasta por un valor inicial de US$100.000.

Más de 200 documentos históricos relacionados con algunas de las figuras más relevantes de la historia argentina fueron recuperados por la Policía Federal Argentina (PFA) en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación orientada a prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales.

Entre las piezas secuestradas se encuentran cartas y documentos vinculados al General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros protagonistas de la historia nacional. Según se informó, el lote era ofrecido a la venta por un valor inicial de 100 mil dólares.

Una investigación iniciada por monitoreos online

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, en el marco de las políticas impulsadas para combatir el tráfico ilegal de patrimonio cultural.

La investigación comenzó a partir de las tareas de prevención que desarrolla habitualmente el Departamento Protección del Patrimonio Cultural mediante el monitoreo de sitios de subastas y plataformas de compra y venta por internet.

Durante esos controles, los investigadores detectaron la oferta de un lote compuesto por más de 200 documentos históricos, entre ellos recortes periodísticos, libros, fotografías y documentación vinculada a organismos e instituciones del Estado nacional y provincial.

El operativo judicial

Las piezas eran ofrecidas en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con la información oficial, por sus características, tipografía, sellos y datación, los documentos podrían estar alcanzados por las disposiciones de la Ley N.º 15.930, normativa que regula la protección documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, ordenó una presentación con allanamiento en subsidio en el lugar señalado.

Como resultado del procedimiento, toda la documentación fue trasladada a una dependencia policial en calidad de depósito judicial para la realización de pericias que permitan determinar su situación legal y patrimonial.

A disposición de la Justicia

El material secuestrado quedó a disposición del juzgado interviniente, que deberá avanzar con los estudios correspondientes para establecer el valor histórico y el alcance de la protección legal de cada una de las piezas recuperadas.