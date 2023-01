Reto viral de TikTok: la muerte de la nena de Santa Fe fue transmitida en vivo

La muerte de Milagros, la adolescente de 12 años que fue hallada sin vida luego de realizar un reto viral de TikTok en Santa Fe, quedó registrada en una videollamada grupal. Así lo afirmó la tía de la joven, quien además aseguró que la Justicia ya se encuentra trabajando con el material.

“Milagros era una nena muy inteligente. Era muy educada, muy consciente de todo lo que pasaba en las redes sociales. Por lo que sabemos, le mandaron un enlace los compañeros de la escuela. Ella lo abrió y entró en una videollamada grupal”, explicó Laura Luque en diálogo con Radio 2 de Rosario.

Según agregó, la adolescente “se mostró arrancando (el reto viral) desde un principio hasta que perdió la vida”. Aunque destacó que había sido inducida por el grupo previamente. “Es muy difícil para nosotros, para su familia. Milagros fue incentivada”, aseguró.

“Era muy inteligente y muy feliz. Estamos en una sociedad que yo no puedo entender, no entiendo cómo hay chicos que te dicen que si no hacés un desafío, sos una cagona. Yo no voy a parar hasta saber qué pasó con Milagros. Ella no hubiese sido capaz de quitarse la vida”, agregó. La mujer también detalló que Milagros era usuaria de Instagram, donde “hacía videos de baile”.

Por último, Laura agradeció el interés de los medios de comunicación en reflejar el caso para que todos tomen dimensión de este reto que se volvió viral. «Mi hermana no puede hablar, es imposible», finalizó.

Las palabras del colegio

Las autoridades de la Escuela 223 “Tte. Gral. Pablo Ricchieri” a la cual la nena asistía publicaron un comunicado a través de las redes sociales.

“Acompañamos a la familia de nuestra alumna en este terrible momento”, manifestaron desde la entidad. Al tiempo que expresaron que la recordarán como “una gran alumna, compañera, dulce, buena y bondadosa”.

Desde la escuela pidieron por el descanso eterno de la niña y que “brille para ella la luz que no tiene fin”.

Lo que se sabe del hecho

El cuerpo de Milagros fue encontrado en el mediodía del viernes pasado por su padre en el domicilio que tiene en Capitán Bermúdez, una ciudad ubicada 15 kilómetros al norte de Rosario. Según el preinforme de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento.

El celular de la adolescente fue secuestrado por la Agencia de Investigación Criminal por estar en la escena del hecho. Con los elementos actuales, el fiscal Juan Carlos Ledesma considera que se trató de un suicidio y, hasta ahora, no considera una investigación penal sobre el posible motivo por el cual tomó la determinación.

La joven habría muerto al intentar realizar «el desafío del apagón», una tendencia viral que se cobró la vida de otro adolescente de 13 años en Roca.