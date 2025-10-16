Repudian la agresión a una docente de la Universidad de Río Negro en Roca: investigan el presunto ataque

Este jueves, se conoció un violento episodio ocurrido en Roca y causó preocupación en la comunidad de la Universidad Nacional de Río Negro. Según difundieron las autoridades de la institución, Vanina Lavacara, docente de la carrera de Diseño de Interiores y Mobiliario de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), fue brutalmente atacada en la vía pública por una mujer que se encontraba bajo libertad condicional. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), indicaron que las dos mujeres involucradas realizaron denuncias diferentes sobre el mismo hecho.

El hecho ocurrió el martes 14 de octubre, cuando Lavacara se dirigía al Sanatorio Juan XXIII para realizarse estudios médicos. Según su denuncia radicada en la comisaría Tercera, al estacionar fue increpada por personas desconocidas y luego golpeada por una mujer que habría cortado la tobillera electrónica que debía portar. La víctima debió ser internada y sometida a una serie de estudios.

Repudio institucional y pedido de justicia

La UNRN Sede Alto Valle – Valle Medio emitió un comunicado repudiando el ataque y expresando su acompañamiento a la docente. «Acompañamos a Vanina en este difícil momento, le deseamos una pronta recuperación y solicitamos a la Justicia que actúe con celeridad«, señalaron.

Investigación judicial en curso

Desde la Policía informaron que personal de la comisaría Tercera acudió al lugar tras el llamado, pero la agresora ya no estaba. En tanto, la Fiscalía de Roca indicó que trabaja sobre dos denuncias presentadas, dado que ambas partes habrían ofrecido versiones distintas del hecho.

La causa avanza para determinar si la agresora incumplió las condiciones de su libertad condicional.