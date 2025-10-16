Reconoció haber distribuido imágenes de abuso sexual infantil en Río Negro: lo condenaron a 4 años de prisión

Fue condenado a cuatro años de prisión efectiva tras admitir la distribución de material de abuso infantil.

Un hombre de 36 años fue condenado en un juicio abreviado a cuatro años de prisión efectiva por distribuir y almacenar Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) en la localidad de Cervantes. Durante la audiencia, el acusado reconoció los hechos que la fiscalía investigó a lo largo de 2023 y 2024, luego de una denuncia internacional que permitió rastrear sus actividades en redes sociales.

Los hechos y la investigación

Según precisó la fiscal adjunta interviniente, el hombre poseía y distribuía fotografías y videos de contenido sexual infantil a través de medios electrónicos. Los hechos ocurrieron en cinco oportunidades distintas entre 2023 y 2024.

La investigación se inició tras un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una organización con sede en Estados Unidos que colabora con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese vínculo, se dio aviso al Ministerio Público de Río Negro, que inició las diligencias correspondientes.

El caso fue tramitado en el marco de un juicio abreviado, en el cual el acusado reconoció los cargos y aceptó la pena propuesta por las partes.

Las pruebas presentadas por la fiscalía

Entre las pruebas enunciadas por la fiscalía se incluyeron los reportes de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires y del Cuerpo de Investigación Judicial de General Roca.

Durante el allanamiento a la vivienda del imputado, en Cervantes, se secuestraron dispositivos informáticos que contenían material de abuso sexual infantil. También se incorporaron informes de extracción forense elaborados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de Río Negro y pericias del Cuerpo de Investigación Forense sobre las imágenes encontradas.

La condena y los fundamentos

El Tribunal Colegiado resolvió condenar al acusado como autor de “distribución de material de abuso sexual infantil en concurso real con tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución agravado por ser menores de 13 años”, conforme a lo establecido en el artículo 128 del Código Penal.

La fiscalía destacó que el hombre no contaba con antecedentes penales ni causas judiciales previas. Aun así, por la gravedad del delito y el reconocimiento de su responsabilidad, se impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva y el pago de las costas procesales.