Doble femicidio en Córdoba: Laurta se negó a declarar ante la Justicia de Entre Ríos

Pablo Laurta, principal sospechoso del asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio (49), se negó a declarar este miércoles ante la Justicia de Entre Ríos. El detenido fue trasladado a los tribunales de Concordia, donde debía brindar su versión de los hechos en torno a la desaparición y presunto homicidio del conductor, pero decidió guardar silencio. La fiscalía confirmó que en las próximas horas se le dictará la prisión preventiva y se dispondrá su traslado a Córdoba, donde también deberá responder por el doble femicidio de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50).

La causa por la muerte de Palacio avanza con rapidez, luego de que se hallara un cuerpo en la zona donde el remisero y Laurta fueron vistos por última vez. Según fuentes judiciales, los restos encontrados presentan una coincidencia genética del 99% con el conductor, aunque todavía resta la confirmación oficial mediante estudios forenses. El hallazgo refuerza la hipótesis de que el acusado lo habría asesinado tras contratarlo para un viaje de larga distancia.

Laurta fue indagado en el marco de la causa entrerriana, pero su negativa a declarar obligó a la jueza de Garantías a convocar una nueva audiencia. En ella se resolverá su situación procesal y se ordenará su traslado a Córdoba, donde el hombre enfrenta una imputación aún más grave: el asesinato a balazos de su expareja y su exsuegra, un hecho que conmocionó a la comunidad cordobesa.

Antes de presentarse ante la Justicia, el acusado fue sometido a un examen médico y mental obligatorio, tal como lo establece la ley para los casos de delitos con penas mayores a diez años. En Córdoba, en tanto, se prevé que sea evaluado bajo los parámetros del artículo 34 del Código Penal Argentino, que determina si una persona puede ser declarada inimputable por falta de conciencia o alteración mental.

De acuerdo con fuentes oficiales, el recorrido judicial de Laurta comenzó en Gualeguaychú, desde donde fue trasladado a Concordia para su primera indagatoria. Está detenido desde el domingo, luego de ser capturado tras haber secuestrado a su hijo de cinco años, con quien se encontraba oculto en un hotel.

La conexión entre el sospechoso y el crimen del remisero se estableció el lunes, durante un allanamiento en el Hotel Berlín, donde Laurta se hospedaba. En ese procedimiento, la Policía encontró la billetera de Palacio en su poder, junto con un arma de fuego, varios teléfonos y una suma considerable de dinero en efectivo.

Los investigadores determinaron además que el detenido fue el pasajero que había contratado al remisero para un viaje a Santa Fe, por el cual se le prometió un pago de $1.500.000. Sin embargo, la familia del conductor perdió todo contacto con él el 7 de octubre, día en que salió hacia la terminal de Concordia para buscar a su cliente. Desde entonces, no volvió a ser visto con vida.

La investigación también reveló que el vehículo de Palacio, un Toyota Corolla blanco, apareció incendiado días después en Playa Corralito, sobre la Ruta de las Altas Cumbres en Córdoba. El fuego se propagó por la zona y provocó un incendio forestal que destruyó más de diez autos estacionados. Las pericias apuntan a Laurta como el autor del siniestro, en un intento por borrar rastros del crimen.

El detenido será trasladado ahora a Córdoba, donde deberá enfrentar la imputación por el doble femicidio ocurrido en Villa Rivera Indarte, el 8 de octubre. Ese día, según la investigación, Laurta habría irrumpido en la vivienda de su expareja Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, disparándoles mortalmente antes de huir con el hijo que tenía con la joven.

La búsqueda del acusado movilizó un intenso operativo en todo el país, tras la activación del Alerta Sofía para dar con el niño. Finalmente, el domingo fue localizado en un operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos. El menor fue rescatado en buen estado de salud, mientras que Laurta fue reducido y detenido. La Justicia incorporó a la causa un video clave que demuestra un vínculo previo entre el acusado y el remisero, lo que refuerza la teoría de una relación de confianza previa al crimen.

Vecinos y familiares de las víctimas aseguraron en declaraciones televisivas que Laurta era una presencia constante en la zona y que había sido denunciado en reiteradas ocasiones por acoso y hostigamiento. Su captura representa un paso decisivo en una investigación que une dos provincias y que busca esclarecer una serie de crímenes que estremecen al país.