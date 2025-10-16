Neuquén decretó dos días de duelo por Azul Semeñenko, la trabajadora estatal víctima de transfemicidio

El miércoles por la noche se confirmó que el cuerpo que había sido hallado en un canal de Neuquén, lamentablemente, pertenecía a Azul Semeñenko, la trabajadora estatal que era buscada hace tres semanas. Debido a que se trata de una mujer trans, el caso se investiga como transfemicidio y mientras se avanza con las pericias, el Gobierno provincial declaró dos días de duelo.

Duelo provincial en Neuquén por Azul Semeñenko

El Gobierno de la Provincia declaró dos días de duelo «en memoria de Azul Mía Natasha Semeñenko«, quien era empleada estatal. Informaron que el decreto fue firmado por la vicepresidenta primera de la Legislatura -a cargo del Ejecutivo-, Zulma Reina, y se dispuso que durante el 16 y 17 de octubre las banderas Nacional y Provincial, permanezcan izadas media asta en todos los edificios públicos provinciales.

«Asimismo, se guardará un minuto de silencio en los actos oficiales en señal de repudio por este violento suceso», expresaron y agregaron: «Este crimen pone de manifiesto la urgencia de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia y la discriminación».

Azul Mía Natasha Semeñenko se desempeñaba como trabajadora en la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias, dependiente del Ministerio de Gobierno, área que está dedicada precisamente a combatir las violencias.

Desde el Gobierno provincial profundizaron su compromiso constante para fortalecer e impulsar de «manera urgente las políticas públicas destinadas a erradicar toda forma de violencia de género y discriminación». A su vez manifestaron su acompañamiento y «solidaridad» a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de de Azul.

Azul estuvo desaparecida 3 semanas en Neuquén

Azul Semeñenko, trabajadora estatal de Neuquén, tenía 49 años y estaba desaparecida desde el 25 de septiembre. Su desaparición fue denunciada el 30 del mismo mes por una amiga, luego de varios días sin contacto.

Según informó el comisario general Dante Catalán, el celular de Semeñenko registró su última conexión en la zona del río Neuquén, entre las calles Paimún, Chocón, Tronador y la península Hiroki. A partir de ese dato, la Policía desplegó un operativo integral de búsqueda con equipos montados, canes adiestrados, buzos, personal de Bomberos y recursos técnicos especializados.

Finalmente, fue encontrada sin vida este martes en el oeste de la ciudad. El cuerpo fue hallado envuelto en un colchón inflable de color azul y atado con alambres y sogas, en avanzado estado de descomposición.