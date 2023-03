Robaron en el oeste de Neuquén y se escaparon en un taxi: el chófer quedó demorado 

El hecho ocurrió en las últimas horas del sábado en el barrio Z1 de la ciudad de Neuquén. El vehículo fue ubicado y detenido en la calle Novella y Rodhe, con algunas pertenencias denunciadas por robo.

El coordinador operativo de la Zona Periferia II, comisario Luis Mardones, dialogó en radio LU5 y brindó detalles al respecto sobre el robo de una vivienda de dos plantas ubicada en el oeste capitalino. Indicó que fueron alertados por el mismo damnificado quién fue avisado por sus vecinos.

Según detalló, la víctima del robo recibió el aviso por parte de unos vecinos que vieron a tres hombres que estaban ingresando a la vivienda con intención de robo y que luego se retiraron a bordo de un taxi de la ciudad.

Personal de la comisaría 16 comenzó con un operativo cerrojo para poder dar con el vehículo del cual los vecinos habían brindado características muy puntuales, logrando detenerlo en la calle Novella y Rodhe. Mardones explicó que se trató de un Renault Logan color amarillo y que, al momento de la detención, sólo se encontraba el conductor.

El comisario detalló que el hombre quedó demorado y se le secuestró el vehículo. Al momento de realizarle la diligencia judicial del mismo, se encontró en el interior una guitarra criolla y dos celulares que serían propiedad del damnificado. También, en la requisa personal se logró el secuestro de 20 mil pesos en efectivo que también fue denunciado por el vecino.

Respecto al conductor indicó que es chófer, pero no es el propietario. Pese a ello, no presenta pedidos de captura vigente contra él ni tiene antecedentes. Por el momento se intenta investigar si el hombre habría entrado a la vivienda o no.