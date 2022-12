Se ahogó una persona en un canal de Cipolletti

Una persona que se estaba bañando en el canal de «El 30» se ahogó ayer. Así lo informó la comisaría N° 45, que recibió el alerta a las 18. Según declaraciones de los testigos, la persona se sumergió y la perdieron de vista. La víctima aún no fue reconocida.

«Un vecino se percató de la situación debido que lo vio sumergido en una orilla y se tiró a auxiliarlo», detallaron desde la comisaría. Lograron sacar a la persona del agua y trataron de reanimarlo. Se realizó un llamado de emergencias, pero como la ambulancia no llegaba, la víctima fue trasladada por los vecinos de la zona.

Según los datos que brindó la comisaría a cargo, era un hombre que tenía 70 años aproximadamente, estaba indocumentado aunque reconocieron que vivía en la zona.

Se dio intervención a la fiscalía y el gabinete inspeccionó el lugar del hecho. Además, se hizo un pedido de autopsia por muerte dudosa.

La zona de la tragedia fue entre el puente pollin y la mal llamada zona de balneario, ya que es un canal de riego. «Esa zona no está habilitada, lamentablemente la gente aprovecha los espacio de agua para refrescarse», explicaron desde las comisaría N°45.

Está prohibido bañarse en los canales

Protección civil elaboró un comunicado a partir del gobierno de Cipolletti en el que recuerda a los vecinos y vecinas de la ciudad que está prohibido bañarse en los canales de riego. No está permitido bañarse en lugares no habilitados para tal fin, y que no cuenten con servicio de guardavidas.

Ante cualquier emergencia comunicarse al 147 o con la Central de Emergencias al 109/911.