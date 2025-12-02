Se egresó un nuevo curso del grupo COER en Río Negro, es el primero desde la muerte de Mandagaray

Se egresó un nuevo grupo COER en Río Negro, es el primero desde la muerte de Mandagaray

Doce agentes completaron y aprobaron el Curso Básico del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), una formación que vuelve a dictarse por primera vez desde la muerte del oficial Gabriel Mandagaray, ocurrida en 2021 durante el curso de ingreso a esta unidad. Por ese hecho, registrado en Bahía Creek, fueron condenados cuatro efectivos por abuso de autoridad y homicidio culposo.

La capacitación se llevó a cabo en noviembre en el Centro de Instrucción Especial Bora (CIEB), ubicado en Allen, y combinó clases teóricas, entrenamientos específicos y prácticas operativas. Ocho de los cursantes pertenecen a la Policía de Río Negro, dos a la fuerza de seguridad de Neuquén y dos a la Policía de Corrientes. El programa se desarrolló con un alto nivel de exigencia física, técnica y emocional.

El acto de cierre contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y del jefe de la Policía de Río Negro, comisario general Daniel Bertazzo, acompañados por autoridades de las policías rionegrina y neuquina.

En esta edición se produjo un hecho significativo: por primera vez una mujer alcanzó esta instancia de especialización.

Foto Policía de Río Negro

La oficial ayudante Carolina Gutiérrez completó todas las etapas del curso y su egreso fue valorado como un avance para la institución y una referencia para las mujeres que eligen la carrera policial. Las autoridades destacaron su desempeño, marcado por la disciplina y el esfuerzo.

La formación estuvo respaldada por la Resolución Nº 3892 “JEF” y comprendió tácticas rurales, prácticas urbanas, entrenamientos de rescate y lineamientos operativos para intervenciones de alto riesgo. El cuerpo de instructores recibió reconocimiento por su labor profesional y su rigurosidad en materia de seguridad.

Durante la ceremonia final se entregaron menciones especiales: el cabo primero Fuentes Friz Delvis Andrés fue distinguido como cursante destacado, y el sargento Héctor Óscar Pérez recibió el reconocimiento al mejor compañero.