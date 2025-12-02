Presunta estafa con una rifa de bomberos en Río Negro: inició el juicio contra tres exintegrantes

El juicio por presunta administración fraudulenta en la rifa de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio comenzó este lunes en Cipolletti y empezó a delinear una compleja trama administrativa que involucra recaudaciones millonarias, ausencia de controles y un faltante que supera los 3 millones de pesos. Tres exintegrantes de la comisión directiva enfrentan cargos como coautores del delito, agravado por ejecutarse contra la administración pública.

La rifa, lanzada en 2021 bajo la modalidad de bono contribución, tenía como objetivo financiar insumos y herramientas para el cuartel. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la falta de controles y la manipulación irregular de los fondos generaron un importante perjuicio económico y pusieron en riesgo la transparencia institucional.

Cómo funcionaba la rifa y cuánto dinero se recaudó

La rifa se lanzó entre marzo y septiembre de 2021. Cada cartón incluía diez troqueles con un valor total de 10 mil pesos, pagaderos en cuotas de mil pesos. Se imprimieron 2.500 cartones, representando 10.000 números. De ese total, se vendieron 1.778.

Según la información registrada, se estima que entre marzo y octubre de 2021 se recaudaron al menos $8.317.000. La estructura operativa incluyó inicialmente cinco promotores encargados de la venta, quienes cobraban la primera cuota de cada cartón vendido, sumando $1.550.000 en comisiones totales. Luego se incorporaron seis cobradoras, responsables de las cuotas restantes, quienes recibieron $1.353.400, equivalente al 20 por ciento de lo percibido.

A estos pagos se sumaron $700.000 en premios y $473.893 en gastos generales asociados a la organización.

El faltante millonario y el dinero secuestrado

La denuncia del tesorero de la Comisión derivó en un allanamiento en las oficinas del cuartel, donde se secuestraron $1.218.224 en efectivo, luego depositados en una cuenta bancaria oficial. La investigación también detectó que se habían impreso cartones duplicados y triplicados, lo que habilitó la sospecha de maniobras irregulares.

La Fiscalía señala que aún falta justificar el destino de $3.021.483, cifra que representa el perjuicio directo a la administración y que constituye el núcleo del delito imputado.

Las responsabilidades atribuidas a cada imputado

Uno de los acusados, quien era primer vocal y asumió la dirección del cuartel durante la licencia del titular, fue quien impulsó la rifa como mecanismo de recaudación. Según la Fiscalía, las otras dos personas a cargo tenían funciones operativas y habrían abusado de su rol al recibir dinero en mano sin emitir recibos ni registros formales.

Además, la rifa nunca contó con autorización de Lotería de Río Negro, por lo que no existió supervisión estatal sobre la actividad. Para la acusación, esa falta de controles facilitó la gestión irregular de los fondos y la imposibilidad de reconstruir con precisión el flujo de recaudaciones.

La postura de las defensas

En sus alegatos iniciales, los defensores públicos y el abogado particular cuestionaron la acusación y aseguraron que no existió una organización destinada a defraudar al cuartel. Coincidieron en que se trató de “un caso de desorden administrativo y crisis institucional”, sin intención de provocar un perjuicio económico.

Sostuvieron además que el nivel de descontrol era tal que no puede establecerse la cifra exacta de dinero recaudado, por lo que rechazaron la hipótesis de administración fraudulenta. Las tres defensas solicitaron la absolución de los acusados.

La continuidad del juicio

El debate se desarrolla en la sala 1 del Fuero Penal de Cipolletti y continuará hasta el viernes. Se prevé que los alegatos de clausura puedan extenderse a la próxima semana debido a la cantidad de testimonios y documentación que deberá analizarse.

La resolución final dependerá de la valoración del Tribunal Colegiado, que deberá determinar si el faltante de dinero y las irregularidades detectadas configuran una administración fraudulenta o si se trató, como afirman las defensas, de una desorganización interna sin intención delictiva.