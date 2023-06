Separaron al comisario de Fernández Oro de su cargo: «Es vergonzoso», dijo el oficial

Un automóvil empantanado en un terreno baldío, un comisario separado de su cargo y vecinos reclamando mayor seguridad. Este es el panorama que se vive en Fernández Oro desde el viernes.

El sábado a la madrugada los vecinos de Fernández Oro amanecieron con un vehículo empantanado en la zona de loteos no habilitados. La imagen comenzó a circular en redes y luego de algunas horas se conoció que se trataba del automóvil de Luis Huwrylak, comisario de la unidad 26 de la ciudad.

Según relataron algunos testigos, el oficial conducía a alta velocidad y quedó encajado en el terreno baldío del barrio Carot. Confirman que al momento de conducir tenía alcohol en sangre. El ministerio de Seguridad de la provincia actuó ante los hechos y separó del cargo al oficial. Sin embargo seguirá ejerciendo sus funciones en la unidad 5ta de Cipolletti.

El comisario de Fernández Oro relató que se había juntado a cenar con amigos, ingirió alcohol y por el temporal de los últimos días su auto se había encajado en la zona de los loteos. “Fui a pedir ayuda a un domicilio y la cuestión se fue un poco de lugar. Me desafectaron de mi cargo como comisario, es vergonzoso”, manifestó Huwrylak.

Luego de que se viralizará el hecho, la dueña de la casa donde el comisario habría ingresado a pedir ayuda dijo que asustó a sus hijos y nietos y que estaba alcoholizado.

La vecina afectada por la situación realizó además un video en donde comenta que no supo quien era la persona que había ingresado a su hogar hasta el otro día cuando se viralizó el hecho. «Lo hago público porque no quiero que vuelva a pasar. El tiene que cuidar la ciudad, no puede estar de esta forma» remarcó la vecina.

Vecinos marcharon pidiendo mayor seguridad en Fernández Oro

La semana pasada, vecinos y comerciantes de Fernández Oro comenzaron a organizar una marcha para exigir más seguridad en la ciudad. Aseguran que en los últimos meses han aumentado los casos de inseguridad en la localidad.

Minutos después de las 10 comenzaron a llegar los primeros vecinos en sus vehículos particulares, motocicletas y otros caminando. Pese al mal tiempo, con una gran caravana marcharon por las calles de la ciudad exigiendo más seguridad para la comunidad. En la sede municipal entregaron un comunicado para que las autoridades den respuesta a la problemática.

En la localidad los casos de inseguridad han aumentado en el último tiempo. Los vecinos solicitan más policías en las calles, móviles para que puedan circular, más presupuesto para combustible, cámaras de seguridad y la creación de subcomisarías en los barrios.